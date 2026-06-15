我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

香港5年規畫諮詢 財爺：AI+、金融+廣納意見

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港首個五年規劃15日開始公眾諮詢，財政司司長陳茂波表示，將廣納社會意見，讓香港...
香港首個五年規劃15日開始公眾諮詢，財政司司長陳茂波表示，將廣納社會意見，讓香港在更堅實的基礎上向前邁進。（中通社）

擘畫香港未來五年發展方向，同時對接國家「十五五」規畫的香港文匯報報導，首份五年規畫，預計於今年第三季末出爐，港府15日發布諮詢文件並展開為期兩個月的公眾諮詢。

文匯報報導，政制及內地事務局局長謝小華15日上午就有關事宜會見傳媒，之後公眾隨即可到各區民政事務處的諮詢中心索取諮詢文件，或到同日設立的專題網站下載諮詢文件。港府亦會透過該網站及不同渠道發放公眾諮詢的宣傳片。

港府財政司司長陳茂波14日發表網誌指出，香港五年規畫不僅是為經濟有更大的發展動能、科技有更好的應用，更是為社會有更普惠包容的發展、市民有更多的優質就業和更美好的生活。港府會在諮詢期內通過不同渠道廣納社會意見。

陳茂波提到，「AI+」和「金融+」是兩個值得深入探討的策略方向，期待市民在諮詢中就如何優化並深化相關工作提出意見。他同時指出，必須加強與全國不同區域的協同發展，「放眼全球，粵港澳大灣區是唯一同時兼具AI、先進製造、國際化應用場景和國際金融中心等優勢的城市群。」因此，要進一步促進區內的規則銜接、機制對接，以及各生產要素的更高效流動。

特首李家超日前會見傳媒時形容，編制香港五年規畫是「歷史性的一步」，且具有重大意義，會聚焦於以民為本、結合港府及高效市場、加強治理效能三個方向。

他其後在接受專訪時強調，以五年為一個規畫周期，有助於令政策更具系統性、更有條理，他會就編制五年規畫落區聆聽民意。

陳茂波指出，國家「十五五」規畫對香港有清晰的前瞻定位，為香港提供了戰略方向，但如何將之結合香港的優勢和特色，並把短板補上；如何鎖定落實的具體路徑，並放大發展紅利，正是諮詢過程中需要聚焦探討的議題。

精華 FAQ

  • 港府已發布諮詢文件，並展開為期兩個月的公眾諮詢，市民可到各區諮詢中心或專題網站索取與下載資料，預計今年第三季末出爐。

  • 他指出「AI+」和「金融+」是兩個值得深入探討的策略方向，期望社會就如何優化及深化相關工作提出意見，推動科技應用與金融發展更進一步。

  • 港府認為十五五規畫為香港提供戰略方向，接下來要結合本地優勢特色，補足短板並鎖定落實路徑，同時加強與大灣區的規則、機制及要素對接。

香港 港府

上一則

姊姊酒駕連撞2車 還讓親弟頂包 警：1個刑拘1個行拘

下一則

浙江5A級景區 無人機「黑飛」扯掉女遊客300根頭髮

延伸閱讀

香港遊客全年料5380萬人次 年增8% 旅客讚搭車船一碼通行

香港遊客全年料5380萬人次 年增8% 旅客讚搭車船一碼通行
香港拓航空版圖 與巴西擴雙邊航權 計連接220航點超疫前

香港拓航空版圖 與巴西擴雙邊航權 計連接220航點超疫前
「沒科技就沒未來」政府帶頭全港推+AI轉向AI+

「沒科技就沒未來」政府帶頭全港推+AI轉向AI+
港府譴責華盛頓郵報社論抹黑國安法 「不知羞恥」

港府譴責華盛頓郵報社論抹黑國安法 「不知羞恥」

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂