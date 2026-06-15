香港5年規畫諮詢 財爺：AI+、金融+廣納意見

香港首個五年規劃15日開始公眾諮詢，財政司司長陳茂波表示，將廣納社會意見，讓香港在更堅實的基礎上向前邁進。（中通社）

擘畫香港 未來五年發展方向，同時對接國家「十五五」規畫的香港文匯報報導，首份五年規畫，預計於今年第三季末出爐，港府 15日發布諮詢文件並展開為期兩個月的公眾諮詢。

文匯報報導，政制及內地事務局局長謝小華15日上午就有關事宜會見傳媒，之後公眾隨即可到各區民政事務處的諮詢中心索取諮詢文件，或到同日設立的專題網站下載諮詢文件。港府亦會透過該網站及不同渠道發放公眾諮詢的宣傳片。

港府財政司司長陳茂波14日發表網誌指出，香港五年規畫不僅是為經濟有更大的發展動能、科技有更好的應用，更是為社會有更普惠包容的發展、市民有更多的優質就業和更美好的生活。港府會在諮詢期內通過不同渠道廣納社會意見。

陳茂波提到，「AI+」和「金融+」是兩個值得深入探討的策略方向，期待市民在諮詢中就如何優化並深化相關工作提出意見。他同時指出，必須加強與全國不同區域的協同發展，「放眼全球，粵港澳大灣區是唯一同時兼具AI、先進製造、國際化應用場景和國際金融中心等優勢的城市群。」因此，要進一步促進區內的規則銜接、機制對接，以及各生產要素的更高效流動。

特首李家超日前會見傳媒時形容，編制香港五年規畫是「歷史性的一步」，且具有重大意義，會聚焦於以民為本、結合港府及高效市場、加強治理效能三個方向。

他其後在接受專訪時強調，以五年為一個規畫周期，有助於令政策更具系統性、更有條理，他會就編制五年規畫落區聆聽民意。

陳茂波指出，國家「十五五」規畫對香港有清晰的前瞻定位，為香港提供了戰略方向，但如何將之結合香港的優勢和特色，並把短板補上；如何鎖定落實的具體路徑，並放大發展紅利，正是諮詢過程中需要聚焦探討的議題。