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飲茶兼看球賽 香港老字號蓮香樓直播世界盃滿座

香港新聞組／香港15日電
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2026世界盃14日迎來開鑼後首個周日，百年老字號茶樓蓮香樓在上環及尖沙咀兩間分店，播放本屆全部104場賽事，茶客可邊飲茶邊看球賽。14日清晨6時巴西大戰摩洛哥前，蓮香樓尖沙咀分店內20張枱就有18張枱坐滿食客，氣氛熱鬧不已。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，希望賽事能為茶樓增加兩成生意額。

綜合香港01、明報報導，市民金先生表示，知道蓮香樓直播世界盃賽事，加上14日放假，所以和朋友一邊飲早茶，一邊觀賞巴西大戰摩洛哥。金生表示，摩洛哥是上屆世界盃殿軍，屬於強隊，估計和巴西承勢均力敵，相信打和收場，自己「感受氣氛」沒賭錢。

另一枱的兩位陳先生睡醒前來蓮香樓「看球賽」，雙方各自支持摩洛哥隊和巴西隊，支持摩洛哥隊、身穿灰衣的陳生則看好英格蘭今屆奪冠。

昨早6時也有大批客人到上環分店觀看巴西對摩洛哥賽事，有巴西隊支持者身穿球衣，並帶備仿製冠軍獎盃到場觀看；至中午12時上演澳洲對土耳其賽事時，上環店幾乎座無虛席，門口不斷有人排隊。

龐先生與太太及兩個女兒來飲茶，他表示事前不清楚茶樓有大屏幕播放賽事，形容安排震撼，人流亦十分「熱鬧」。

蓮香樓早前在社交平台宣布，中環及尖沙咀店設大型屏幕LED直播世界盃賽事。王智賢表示，轉播世界盃賽只為向顧客提供多一個選擇，因此不會推出特別收費的套餐，茶客只要如平時一樣，付上18元（港幣，下同，約2.3美元）茶位費用，再點一籠點心，便可感受世界盃氣氛。

王智賢指出，電視台分別提供世界盃及全年體育賽事套餐，考慮到兩者收費相距不遠，集團最終選擇後者，兩店共收20萬元，涵蓋轉播西甲及英超等港人關注的聯賽，因此在世界盃結束後，將會繼續直播歐洲足球賽事。

來自廣東河源的鐘小姐本來沒觀看球賽習慣，但因世界盃四年一度，機會難得，她得知蓮香樓會播放賽事，加上盼品嘗其點心，故特意前來趕上在茶樓看球賽的「潮流」；賽事播放時，原本背對屏幕的她亦扭身，放下筷子專心觀賞。鐘小姐並形容邊吃點心邊看球賽令她「幸福值」上升，感到很滿足很開心。

精華 FAQ

  • 蓮香樓希望為顧客提供多一個消遣選擇，因此在兩間分店設大型屏幕直播世界盃全部104場比賽，讓茶客可邊飲茶邊看球，營造熱鬧氣氛。

  • 不少茶客專程前來感受氣氛，尖沙咀店清晨已有18張枱坐滿，上環店中午亦幾乎座無虛席，部分球迷更帶備球衣和仿製獎盃到場支持。

  • 店方表示轉播世界盃不另收特別套餐費，只按平日茶位和點心收費，預計可增加兩成生意，賽後亦會繼續播放西甲、英超等歐洲足球賽事。

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