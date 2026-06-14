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販毒集團透過網路遊戲、社交平台招兵 利誘內地青少年赴香港

香港新聞組／香港14日電
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香港警方近日在油尖、荃灣及大埔警區展開反毒品行動，瓦解一個本地活躍中以涉嫌販毒品集團，及串謀販毒拘捕4名18至27歲男子，包括兩名內地青年及兩名本地男子，檢獲重獲約9.5公斤懷疑毒品，包括可卡因、氯胺酮、冰毒及依托咪酯，總市值約720萬港元（約92萬美元）。4人13日在九龍城裁判法院提堂。

大公報報導，警方表示，6月11日凌晨，尖沙咀分區警員巡邏期間發現一名21歲內地男子形跡可疑並企圖逃跑，警員將其制伏後押返單位調查，檢獲約399克氯胺酮及193克霹靂可卡因。警方調查發現，毒品集團在荃灣租用另一單位作為毒品包裝工場及分銷中心，隨即在同日埋伏並以「販運危險藥物」拘捕一名19歲內地男子，搜出2.1升液態依托咪酯及合共781克氯胺酮、冰毒及可卡因。

調查顯示，兩名被捕內地男子均透過內地網路遊戲及社交平台，被集團以「賺快錢」為名利誘到香港，負責管理兩個毒品工場。探員同日掌握兩名集團骨幹身分，分別在深水埗及上水以「串謀販運危險藥物」拘捕兩名本地男子，並在上水一私人住宅單位再搜獲逾8.1公斤可卡因。集團運作約一個月。

警方呼籲，青少年切勿為「賺快錢」受人利用，販毒分子所謂「高薪酬」完全得不償失。業主應留意租客背景及單位用途，如發現可疑應立即舉報。警方重申，販運危險藥物一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

精華 FAQ

  • 行動中共拘捕四名十八至二十七歲男子，包括兩名內地青年及兩名本地男子，案件涉及販運危險藥物及串謀販毒，已在九龍城裁判法院提堂。

  • 調查顯示，兩名內地男子透過內地網路遊戲及社交平台被集團以「賺快錢」利誘來港，之後被安排管理兩個毒品工場及參與包裝分銷。

  • 警方共檢獲約九點五公斤懷疑毒品，包括可卡因、氯胺酮、冰毒及依托咪酯，總市值約七百二十萬港元，並指集團運作約一個月。

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