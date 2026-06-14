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雷暴警告下仍開放 香港馬會泳池跳台遭雷劈崩 泳客嚇呆

香港新聞組／香港14日電
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13日早6時許雷暴警告生效期間，康文署轄下沙田賽馬會游泳池主池一個起跳台遭雷電擊...
13日早6時許雷暴警告生效期間，康文署轄下沙田賽馬會游泳池主池一個起跳台遭雷電擊中，原本覆蓋起跳台的白色保護蓋被擊中後飛開，落於起跳台旁邊，起跳台一角水泥碎裂。（圖：港九拯溺員工會提供）

香港天文台13日發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告信號，沙田賽馬會游泳池未關閉，竟遭雷劈中，整個跳水台膠蓋被擊飛，石階更被劈崩兼有燒焦痕跡，嚇呆在場泳客。

文匯報報導，綜合港九拯溺員工會及香港政府拯溺員總工會於社交平台發布資訊，13日早約6時40分雷暴警告生效期間，源禾路的沙田賽馬會游泳池剛開放10分鐘，小量入場者剛下水，主池跳台範圍遭雷電擊中，突如其來一下閃電及雷響聲嚇呆在場者。據兩工會發布相片，原本覆蓋涉事起跳台的白色保護蓋被擊中飛脫至旁邊，起跳台一角水泥碎裂。

兩工會均指出，雷暴期間於露天泳池活動風險極高，呼籲市民聽到雷響、看見閃電，以及在雷暴警告生效時，馬上離開池區移步到室內安全地方暫避，不要抱僥倖心態繼續在池中逗留。

康文署稱，已通知工務部門盡快跟進維修事宜，主池13日午已重開。署方稱，當天文台發出雷暴警告，一般天氣情況下室外泳池仍會繼續開放，泳池主管會密切留意雷暴警告信息，如有關信息顯示個別地區會出現雷暴，市民不宜留在室外游泳或進行其他水上活動，泳池會因應情況暫停開放。

港九拯溺員工會副理事長胡啟榮表示，雷暴警告生效時，不同泳池有不同安排，例如有些私人屋苑泳池會即時關閉，有些會在15公里範圍內有閃電時關閉，而康文署游泳池一般不會即時關閉，但會有廣播勸喻泳客離開水面，由泳池主管視乎天氣情況及影響判斷需否關閉泳池。

胡啟榮同意，倘康文署列明雷暴警告下關閉泳池的條件，有助保障泳客及救生員安全，惟天氣變化極快，有些雷雨雲可在原地發展，始終要靠場內主管判斷。他期望場內主管可以泳客及救生員安全為首要考量，當留意到天氣有變，即使雷電未到也早下決定。

精華 FAQ

  • 事發時香港天文台已發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告信號，泳池在雷暴生效期間仍對外開放，結果主池跳台範圍被閃電擊中，現場泳客受驚。

  • 據工會上傳相片顯示，涉事跳水台的白色保護膠蓋被擊飛到旁邊，起跳台一角的水泥亦碎裂，石階更出現崩缺與燒焦痕跡。

  • 康文署表示會按天氣和地區雷暴情況決定是否暫停開放；工會則認為雷暴時風險極高，應以泳客和救生員安全為先，天氣一變就應提早離場。

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