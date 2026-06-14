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打賞小紅書直播 香港13歲女童偷開媽媽保險箱盜4.8萬美元

香港新聞組／香港14日電
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網上充斥遊戲充值、直播打賞和網上購物等各種消費模式，亦引發限制未成年人相關網上消費的機制及退款糾紛的關注。香港12日發生一宗13歲女童為了在「小紅書」的遊戲直播打賞，竟涉在家中偷走38萬港元（約4.8萬美元）現金，媽媽發現後報警拘捕女兒。

文匯報報導，女童和父母居住將軍澳尚德邨尚仁樓，最近女童沉迷一個內地的網上社交平台的遊戲直播，瞞著家人給主持人打賞，得知家中有一個保險箱，於是在4月至6月期間多次從母親的皮包內拿走鎖匙，打開保險箱逐次偷錢。12日，母親始發現大量現金失蹤，詢問下懷疑是女兒所為，於是報警。

初步調查發現，女童在相關平台有多次打賞紀錄，其網上賬戶是其個人開立，並且疑將現金存入電子錢包，再向平台轉款作打賞。警方仍在調查款項的去向及打賞總額。

香港教育工作者聯會主席黃錦良13日表示，時下青少年沉迷使用手機上網玩遊戲或交際情況令人擔憂，但在社會資訊發展迅速，加上涉及學習用途，實在難以完全制止青少年使用手機，所以必須多管齊下，才能有效規管及防止青少年沉迷使用手機。

在法律層面而言，他認為很多國家及地區均透過立法或修例，嚴格禁止某一年齡層的兒童或青少年獨自使用社群媒體，但香港目前並無相關法例，港府應加大力度及加快訂立相關法例，以防止兒童過分沉迷玩手機。

黃錦良強調，學校及家長方面，家校合作是幫助兒童及青少年建立良好使用互聯網及手機的關鍵，教育局應為學校發出更完善指引，加強老師培育學生良好運用資訊及通訊科技的態度，讓學生正確和健康地使用互聯網及手機等。至於社會層面，各界應該加大力度宣傳，包括立法規管使用社群媒體年齡限制及正確使用手機原則，冀能營造良好的社會氛圍得以盡快立法，加強兒童和青少年對網上罪行的防範意識，減少他們誤墮網上誘騙陷阱的機會。

家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，家長很難禁止子女使用手機，但必須在教育方面下工夫，與子女訂立協議，包括怎樣使用手機、每日使用時間、限制接觸什麼網路等；同時培養子女自我節制能力，即使父母不在身邊，也能抵禦網路不同誘惑。

精華 FAQ

  • 涉案女童在4月至6月期間，從母親保險箱內多次偷走現金，合共約38萬港元，折合約4.8萬美元。警方正追查其中有多少已被用於平台打賞。

  • 初步調查顯示，她先多次從母親皮包偷取保險箱鎖匙，再打開保險箱取錢，之後疑將現金存入電子錢包，再轉款到小紅書相關直播帳戶作打賞。

  • 教育界人士認為香港應加快立法規管未成年使用社群媒體，學校與家長也要合作，透過訂立手機使用協議、加強指引和自我節制教育，減少沉迷與受騙風險。

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