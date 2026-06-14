河套香港園區提速 逾90科企進駐 首2座樓全租出

河套香港園區首批落成三座大樓，當中兩座濕實驗室已全數租出。（中通社資料照片）

香港 北都「港深創新及科技園」（即河套香港園區）第一期發展提速，開園半年，首兩座濕實驗室大樓已全數租出，吸引逾90間科企進駐，其餘5座大樓工程進展超預期並期望年內陸續建成。立法會議員對此感到鼓舞，指「業界等得很急」，期待未來兩地數據及人才互通。

綜合大公報、明報報導，北都「港深創科園」第一期開園半年，園區最新已落成的兩座濕實驗室大樓已百分之百租出。租戶是逾90間科企和機構，包括聯想、英國阿斯利康、歌爾微電子等約10間上市或龍頭公司，亦有高達七成初創公司。同時，園區建設提速提效，第一批次餘下的五座大樓中，一號大樓已平頂及鋪好外牆，能提早一至兩個季度完成，期望年底入伙。

河套香港園區第一期第一批次共有8幢大樓，首3幢已建成啟用（兩幢濕實驗室及一幢人才公寓）。港深創新及科技園有限公司董事會主席、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示，進駐的逾90間企業陸續進駐，內地企業占約一半、本地占三成、海外占一至兩成（來自瑞士、韓國、加拿大、德國、芬蘭等）。10家上市或業界龍頭涵蓋半導體、藥廠、儲能技術、人工智能等範疇。

其餘5幢興建中的大樓採用「邊進駐邊建設」方式。其中1號大樓屬「標誌性大樓」，現預租率已達七成，由港大、中大及科大共同建立的「生命健康研發院」總院將進駐。至於2號、3號、5號及6號大樓，期望今年內陸續建成並已開放招租。此外，為便捷人員流動，園區「西面跨河連接橋項目」料今年底或明年建成，將由園區制定「白名單」容許特定人員通關。

關於資金與培育方面，今年《財政預算案》額外注資的100億港元（約12.7億美元）將用於其他公私營合作模式（如產學研大樓合作、初創培育計畫、第二期發展等），而非用於公開招標的4幅用地。現時園區已設立「港深創科園培育計畫」，收到700多份申請並篩選出108間初創加入。

香港多名立法會議員對開發進度超出預期感到鼓舞。大灣區低空經濟聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆指出，濕實驗室投資龐大且技術門檻高，業界需求熾熱、早已等得很急。她認為河套園區的關鍵角色是成為香港生命科技及生物醫藥研發的「核心載體」，帶動「香港研發、河套轉化、大灣區應用」的產業鏈。