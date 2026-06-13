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擅用男友帳號跨院查病歷 香港女實習醫1罪名遭拘捕調查

香港新聞組／香港13日電
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香港明愛醫院一名女實習醫師，近日被揭發曾違規用X光機為自己照膝頭，在律敦治醫院實習期間跨區召喚在屯門醫院任職醫師的男朋友，代自己為病人進行肛門直腸鏡檢查，以及擅自用醫師男友的帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄等，12日晚被警方以不誠實使用電腦罪拘捕扣留調查。

大公報報導，醫管局近日收到匿名舉報，稱一名在明愛醫院工作的女實習醫師，在工作期間，擅自使用一位在屯門醫院醫師的登入帳號和資料，登入醫院的電腦系統，瀏覽病人資料。醫管局其後將案件轉交警方調查。

警方接報後，調查相關的登入及瀏覽紀錄，確認該名女實習醫師曾於5月13日至5月14日，擅自使用他人的帳戶，在明愛醫院登入醫管局的電腦系統，瀏覽屬於屯門醫院的病人資料。

據了解，涉事的女實習醫師姓黎、洋名Angel，被揭涉及多次行為不當。醫管局12日表示，已採取行動即時解雇該名實習醫師，及屯門醫院一名駐院醫師的臨床工作。警方12日晚以涉嫌不誠實使用電腦罪名，拘捕24歲涉事女實習醫師，她目前被拘捕扣留調查。

醫管局表示，委員會已完成調查，認為該名實習醫師涉及幾項嚴重不當行為，包括違反醫師應有專業操守及誠信、對病人私隱及專業保密構成損害，及未有忠實依從指示履行醫療程序。醫管局已經通知該名實習醫師解雇的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進。

港大醫學院表示，12日傍晚得知一名實習醫師被解雇的消息，已在最短時間內啟動既定機制，獨立進行有關該名實習醫師的「適合執業」評估。如果證實其執業能力不達標，將依機制規定適時向醫委會呈交評估報告。　

精華 FAQ

  • 她被指曾擅自借用男友醫師帳號登入系統查閱病人資料，亦被揭曾違規使用X光機照自己膝頭，並在實習期間跨區召喚男友代做病人檢查。

  • 警方在調查登入及瀏覽紀錄後，確認她曾未經授權使用他人帳戶登入醫管局系統，於是以涉嫌不誠實使用電腦罪拘捕她，並扣留調查。

  • 醫管局已即時解雇該名實習醫師及涉事駐院醫師的臨床工作，並將個案知會港大醫學院；港大則啟動適合執業評估，必要時向醫委會提交報告。

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