香港熱推AI教學 調查揭4大痛點 近6成教師須自行探索

香港「AI賦能教育」調查顯示，學界對應用教學熱情高漲，但在推行上仍普遍存在痛點。圖為港師用AI設計優秀教案。(取材自「2026數字人文優秀教案徵集大賽」大會)

香港 資訊科技及教育界立法會議員黃錦輝、黃錦良及鄧飛，12日聯合公布對全港中小學「AI賦能教育」的問卷調查結果。該調查收集185份來自全港中學、小學及特殊學校的有效回應，受訪對象涵蓋校長、副校長、科主任、資訊科技統籌主任及前線教師。調查結果顯示，雖然學界對應用人工智慧 （AI）教學的熱情高漲，但在實際推行上普遍存在四大現象與痛點。

據大公報報導，調查指出，首要痛點是教師應用AI多流於「單打獨鬥」，缺乏系統性支援。絕大部分受訪教師對AI持開放積極態度，超過一半同工表示已在教學流程中經常使用或有實際教學例子，另有近四成人正在學習使用。教師使用AI的主要動機集中於節省備課時間（64.9%）、提高教材設計質素（73.5%）及增加課堂活動創意（63.8%）。然而，目前學校推動模式有近60%處於「個別教師自行探索」階段，僅12.4%做到「全校層面有政策及培訓支援」，「全科組有系統推動」更僅占2.2%，缺乏全校或局方層面的統一指引，容易造成數碼鴻溝。

其次，「備課增效」成果顯著，惟「評估與學情分析」遭遇技術瓶頸。教師在備課與產出等高頻應用（如製作修改教學簡報與工作紙、設計教學活動、轉化教材）的平均評分，達3.5至4.0分的較高水平（滿分5分）。但在低頻應用（如分析學生答案常見錯誤、學情分析與拔尖補底、製作學習進度報告）上，大量受訪者給予1至2分的低分。資深同工反映，目前AI批改能力參差、瑕疵多，需花費大量精力覆檢，且難以對高中選修科作出合理分析。

第三，學界過度依賴通用大模型，進階AI技術應用幾近空白。受訪者最常使用的工具高度集中於Gemini / Google AI工具、DeepSeek及豆包等通用大語言模型。對於進階的「無編碼／有編碼AI Agent」以及「AI + RAG（檢索增強生成）技術」，超過70%受訪者表示完全沒有使用或不懂如何使用。由於缺乏結合校本教材庫的RAG技術，AI生成的內容往往不符合香港課程標準，使同工不敢放手讓AI參與核心的課業評改。

第四，逾九成同工同意建立「本地化、保私隱、貼課程」專屬平台。接近87%同工表示「同意」或「非常同意」需要建立符合本地課程、學校情境及私隱要求的平台。教師普遍擔憂學生個人資料私隱、版權問題及道德教育漏洞，強烈期望教育局能提供切合香港課程需要的「AI助教」。

針對上述痛點，三名立法會議員建議由政府牽頭，投入專項資源並聯合本地大學及科技企業，研發具備RAG技術的「香港專屬教育AI平台」（HK Edu-AI Hub）。同時，建議教育局資助或聯合專科教育團體，針對中英數及STEAM等核心科目開發專屬「學科AI助手」，以協助教師進行精準學情分析。

議員們亦建議教育局重塑AI專業培訓框架，為各校資訊科技統籌主任及科主任提供進階課程，培育校內「AI領航員」，推動學校由個別探索轉型為全校系統性推動。此外，議員期望當局盡快出台《學校AI應用與數據治理指引》及專項撥款，為《數字教育發展藍圖》奠定軟硬件基礎。