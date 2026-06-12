「沒科技就沒未來」 李家超：政府帶頭全港推+AI轉向AI+

港府將帶頭推動全港由「+AI」轉向「AI+」，李家超強調要讓科技賦能產業與民生；圖為全港最具規模的商業AI應用展覽及論壇「AI+ Power 2026」，日前在香港會議展覽中心舉行。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李家超強調沒有科技就沒有未來，政府要帶頭推動全港AI轉向AI+。

李家超強調沒有科技就沒有未來，政府要帶頭推動全港AI轉向AI+。 重點二： 他指AI可提升餐飲零售工業效率，並在統計處展現顯著示範效益。

他指AI可提升餐飲零售工業效率，並在統計處展現顯著示範效益。 重點三：香港具國際試驗場優勢，公務員與市民都應學會善用AI工具。

隨著人工智能 （AI）技術全球蓬勃發展，重塑各行業生態，香港 特區政府亦積極推動AI產業升級與民生應用，推動全民AI。而李家超作為香港特區的行政長官，亦以身作則在日常工作中藉助AI快速梳理海量的政策資料，他11日直言：「沒有科技就沒有未來」，所以市民需要「學得識、懂得用、用得好」，特區政府亦會在不同方面使用AI技術輔助工作，帶頭推動全港由「+AI」轉向「AI+」，讓科技真正賦能產業與民生。

文匯報報導，李家超強調，AI科技具有焦點化和發展優勢，他舉例指有餐廳引入AI監控系統，實現食材配比、溫度把控、新鮮度管理的智能化，確保出品標準統一、品質穩定；零售業界則推出無人商店的售賣服務；工業領域透過AI實現高空作業遠程操控、建築結構裂縫智能檢測等。

據報導，他認為香港具備發展優勢，讓AI場景得以應用，「作為國際城市，香港是不少新型技術和應用的重要試驗場，AI落地場景廣闊且多元。香港企業家向來具備靈活應變、勇於創新的特質，能快速捕捉相關價值，而且周邊城市發展這麼快，我們在互學、互補方面可令產業變得更多元化。」

報導指出，李家超在去年的施政報告中，大力推動政府應用AI，他表示公務員應當掌握AI工具，並且「懂得用、用得好」。他以統計處為例，他們利用AI技術自動辨識照片中的船艇，並依照不同種類船艇的形狀和特徵進行分類標記，快速統計海上船隻，效率提升數十倍，準確度亦顯著高於人工統計。

報導說，在人口統計方面，統計處採用自行研發之AI技術為基礎的記錄連接工具，在屋宇單位層面把普查樣本數據與行政記錄進行配對，大幅縮短作業時程，同時提升數據可靠性，「AI在統計處的應用，我認為是首屈一指，具有示範性、模範性」，當中關鍵在於部門首長帶頭推動，而AI最有用的地方，在於處理大量數據的工作，而特區政府亦在不同方面使用AI技術輔助工作。不過，他提到服務類、以人為重點的工作則難以被AI替代。

報導稱，對於如何用好AI，李家超指特區政府在運作中從「+AI」轉向「AI+」，不只滿足於用AI「輔助」現有工作，而要勇於讓AI「主導」工作方式的革新，從而實現效益的跳躍式提升，亦希望能推動社會向此方面發展。

李家超透露，自己平時亦會使用AI。由於政府資料極多，為了提高效率，他在需要時會利用AI綜合相關內容以獲取有用資訊，例如分析優勢、機遇、弱項、風險，以及了解香港境外的情況或政策，AI亦能輔助快速解決。