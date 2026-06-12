港珠澳大橋「無感e-道」5秒就過關 6.25啟用估5萬人受惠

港珠澳大橋將於本月25日在香港口岸推出兩條「無感e-道」，通關速度可提升至5秒，預計5萬人受惠。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港珠澳大橋香港口岸本月25日推首個無感通關試點。

港珠澳大橋香港口岸本月25日推首個無感通關試點。 重點二： 兩條無感e-道可免出示證件，過關時間約由8秒縮至5秒。

兩條無感e-道可免出示證件，過關時間約由8秒縮至5秒。 重點三：合資格永久居民可申請，預計約5萬人受惠並分流口岸人流。

行政長官在2025年施政報告提出，今年第二季在港珠澳大橋香港 口岸設立全港首個「無感通關」試點。入境事務處11日公布，首個試點將於本月25日在港珠澳大橋香港口岸推出兩條「無感e-道」，合資格的香港永久性居民11日起可以申請使用。入境處11日指出，通關速度可由現時傳統「e-道」約8秒變5秒，快了3秒，預計5萬人受惠，期望可起分流作用，提升整體通關速度。

文匯報報導，入境處11日安排傳媒率先體驗使用「無感e-道」過關。使用者無須出示任何證件，使用者只需步行通過閘機，鏡頭便自動完成識別，過程約5秒。即使多人相隔約1米緊隨通過，系統仍能作出辨識。「無感e-道」則如有不符合資格人士嘗試進入或衝閘，閘門會即時關閉並亮起紅燈。

據報導，入境事務處助理處長（資訊系統）柯重鈺表示，「無感e-道」結合容貌識別及人工智能影像分析技術，使用者步行通過通道時，系統會自動完成身份辨識及核對，使用者無須停下腳步，亦無須出示證件或二維碼，僅需5秒即可通關。

測試期間「無感e-道」識別準確度逾99%，通道採用「閘門常開」通道設計，只在系統偵測到未登記人士進入通道時才會關閉，並配合提示燈及聲響提醒。

報導說，他續指出，年滿11歲的香港永久性居民，如在過去90日內於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出入境達10次或以上，11日起可以使用具備生物特徵認證技術的智能電話，下載入境處的「非觸式e-道」流動應用程式完成登記，而11歲至17歲的合資格香港永久性居民，必須在父母或合法監護人同意下辦理登記手續。

柯重鈺表示，待試點完成後，處方會研究逐步開放予其他香港居民及旅客使用，亦將考慮把服務推展至其他出入境管制站、研究放寬使用資格門檻等。

他又提到，系統成本近600萬元，若日後擴展至更多口岸，單條通道的成本有機會下調。