內地軍事、運動夏令營受香港父母歡迎 純外師英語營也夯

進入6月，各類暑期夏令營開始受理報名，內地的夏令營選擇眾多，除了英語、運動主題夏令營，也有科技主題、軍事訓練營，近年愈來愈多港人讓子女參加內地夏令營，專家提醒家長報名時要留意夏令營是否涉學費以外的收費。

明報報導，內地不少英語夏令營標榜營地提供純外籍老師授課，會按照學生年齡及英語水平分班，並提供多元化的營內英語活動。以2026東莞純外教英語夏令營為例，該11天10夜夏令營，除包含英語課程外，也設美式營地活動時間，提供皮划艇、卡丁車、冰壺、高爾夫球及橄欖球奪旗等活動，並設英語主題活動，如以英語指導的手工製作、烘培工作坊及英文戲劇排練等。

據報導，以靜態課程為主的夏令營，還有以科技為主題的夏令營，如14日13夜的2026廣州未來科技領袖夏令營，提供無人機及少兒財商等課程，設跳蚤市場財商實踐體驗、虛擬實境（VR）飛行體驗、VR潛艇體驗和科學秀表演，並提供外出參觀活動，包括參觀中山大學校園、億航無人機工廠、廣東科學中心及廣州市文化館等。

報導稱，至於運動類的夏令營選擇更多，由日常運動，如足球、籃球、網球或游泳夏令營，以至港人相對較少接觸的運動，如高爾夫球或滑雪夏令營，其中2026深圳觀瀾湖運動夏令營可於5天內提供網球、高爾夫球及滑雪訓練，並設匹克球體驗，惟學費相對較高，5天4夜的夏令營收費8980元人民幣（約1302.8美元）。

報導說，軍事夏令營為內地夏令營的一大類別，近年吸引不少香港 家長為子女報名參加，基於此類夏令營的課程內容大多包括內務整理，讓學員學習疊軍被、物品擺放、洗衣及打掃等，有助提升子女的獨立自理能力；當然此類夏令營的重點，一系列的軍事訓練，包括體能訓練、軍事標準站姿訓練及拳術課程等，將可提升子女體能；此類夏令營還會提供應急自救課程，向學員教授急救知識，更會通過消防演練，教導學員遇火災時可採取的正確自救及互救方法。