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香港遊客全年料5380萬人次 年增8% 旅客讚搭車船一碼通行

香港新聞組／香港11日電
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香港政務司司長陳國基表示，香港旅遊業發展保持強勁勢頭，估計全年有5380萬人次旅客訪港，按年再增8%，而港府15日將就香港首分五年規畫展開公眾諮詢，港府會聆聽各界意見及配合「十五五」規畫的戰略方向，充分善用中央各項惠港政策，將香港建設成全球旅客首選的世界級旅遊目的地。

大公、文匯報報導，陳國基10日早在2026香港旅遊發展論壇致辭表示，香港去年接待約5000萬人次旅客，較2024年增長12%，成績令人鼓舞，今年首4個月訪港旅客超過1850萬人次，估計全年達5380萬人次。他指這些亮麗的數字，是港府與業界攜手努力的成果，會繼續堅持「重量更重質」原則，為世界各地旅客帶來豐富多元的精彩體驗。

他指香港擁有與眾不同的旅遊資源，有世界級的主題公園、知名的維港景色，而古今中外交集的城市面貌或是自然風光，也展現出香港中西薈萃，融合傳統與現代化的「東方之珠」獨特魅力。港府會善用香港國際大都市優勢，提升服務品質，全力推動「+旅遊」發展，把文化、體育、盛事等不同元素與旅遊深度結合，打造更多有香港特色的產品、體驗和活動。

另外，文體旅局局長羅淑佩在另一場合表示，香港迪士尼樂園明年將推出首創的Pixar主題園，而海洋公園2028年亦將有新園區落成，設有高空彈跳與高空滑索等設施，國際遊樂園及景點協會並再次在香港舉行博覽會，證明香港作為亞太地區領先旅遊及展覽樞紐的地位。

「香港公共交通的電子支付很方便，搭地鐵、巴士、的士及船，基本上可以一碼通行。」內地遊客林小姐早前赴港探親，留港期間走訪多區，從貫通港九新界的鐵路到穿梭大街小巷的巴士，從天星小輪到的士，搭遍不同交通工具、習慣用電子錢包二維碼支付的她，整個旅程順暢無阻。

現時市民、遊客在香港出行，除了八達通外，還可用微信支付、支付寶。電子支付應用程式亦在不斷優化升級。繼去年港鐵和微信支付/WeChat Pay HK在「搭車碼」小程式基礎上新增「同行碼」功能後，今年城巴亦與微信支付/WeChat Pay HK推出「同行碼」，乘客可為兩名同行者刷碼，方便訪港旅客一家大小出行。

精華 FAQ

  • 政務司司長陳國基估計，香港今年全年將吸引約5380萬人次旅客訪港，較去年再增8%，反映旅遊業延續強勁復甦勢頭。

  • 港府15日將就香港首份五年規劃展開公眾諮詢，並配合十五五方向，善用中央惠港政策，推動文體旅深度融合，打造世界級旅遊目的地。

  • 旅客在香港搭地鐵、巴士、的士及船，多可使用八達通、微信支付或支付寶等電子支付，部分平台更有同行碼功能，方便一家大小出行。

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