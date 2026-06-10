用X光為自己照膝蓋 港大女實習醫涉用男友帳號查紀錄

有網民於社交平台表示，網名Angel的網紅女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝蓋。（取材自Threads）

香港 明愛醫院一名就讀於香港大學醫學院的女實習醫生、KOL實習醫生Angel早前被揭發違規用X光機照為自己照膝蓋，以及叫正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫忙為病人檢查。最新指控二人涉在用明愛醫院系統，登入屯門醫院系統「遙距診症」。

香港01報導，醫管局10日指，該名實習醫生還涉嫌在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警，並即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入系統的權限。

醫管局又指，已通知港大醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估，並指事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。警方將案件列作不誠實使用電腦跟進。

今次是該名KOL女實習醫生Angel被發現第3宗違規事件。有網民日前於社交平台Threads指，在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝蓋，其後更將圖片放上社交平台的限時動態。惟受到法例規管，實習醫生不可私自開C-arm，如果空間是雜物房，在無鉛板的狀況下，會出現輻射外洩的情況。

該名網民在另一條帖文指控同一位女實習醫生，在律敦治醫院實習期間，把任職在屯門醫院的醫生男友叫來幫忙，包括肛門直腸鏡檢查。

醫管局指，該名實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警處理，並會全力配合警方調查，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。

局方已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入臨床醫療系統的權限，以保障病人及系統安全。

港大醫學院稱高度關注事件，將按照大學既定程序採取適當行動，嚴肅跟進處理事件；如調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力不達標，在最嚴重情況下，醫學院會向醫管局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。