用X光為自己照膝蓋 港大女實習醫涉用男友帳號查紀錄
香港明愛醫院一名就讀於香港大學醫學院的女實習醫生、KOL實習醫生Angel早前被揭發違規用X光機照為自己照膝蓋，以及叫正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫忙為病人檢查。最新指控二人涉在用明愛醫院系統，登入屯門醫院系統「遙距診症」。
香港01報導，醫管局10日指，該名實習醫生還涉嫌在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警，並即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入系統的權限。
醫管局又指，已通知港大醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估，並指事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。警方將案件列作不誠實使用電腦跟進。
今次是該名KOL女實習醫生Angel被發現第3宗違規事件。有網民日前於社交平台Threads指，在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝蓋，其後更將圖片放上社交平台的限時動態。惟受到法例規管，實習醫生不可私自開C-arm，如果空間是雜物房，在無鉛板的狀況下，會出現輻射外洩的情況。
該名網民在另一條帖文指控同一位女實習醫生，在律敦治醫院實習期間，把任職在屯門醫院的醫生男友叫來幫忙，包括肛門直腸鏡檢查。
醫管局指，該名實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。醫管局已報警處理，並會全力配合警方調查，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。醫管局指女實習醫生懷疑在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。
局方已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入臨床醫療系統的權限，以保障病人及系統安全。
港大醫學院稱高度關注事件，將按照大學既定程序採取適當行動，嚴肅跟進處理事件；如調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力不達標，在最嚴重情況下，醫學院會向醫管局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。
最新指控是她疑在明愛醫院未經授權下，擅用他人帳號登入臨床醫療系統，查閱屯門醫院的病人紀錄，事件已由醫管局報警處理。 醫管局已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，並停用兩人的系統登入權限，同時全面審核相關病人紀錄。 她早前被網民指在明愛醫院以C arm X光機為自己照膝蓋，且在律敦治醫院實習時，曾叫屯門醫院任職的男友跨區協助檢查病人。
精華 FAQ
最新指控是她疑在明愛醫院未經授權下，擅用他人帳號登入臨床醫療系統，查閱屯門醫院的病人紀錄，事件已由醫管局報警處理。
醫管局已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，並停用兩人的系統登入權限，同時全面審核相關病人紀錄。
她早前被網民指在明愛醫院以C arm X光機為自己照膝蓋，且在律敦治醫院實習時，曾叫屯門醫院任職的男友跨區協助檢查病人。
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