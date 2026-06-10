80歲黃百鳴內線交易判囚5月+罰金 老藝人晚節不保網唏噓

藝人黃百鳴縱橫香港影壇逾半世紀，內線交易罪成曝光後，各大社交平台網友討論熱度持續飆升。(中通社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 80歲黃百鳴涉天馬影視內幕交易案，被判囚5個月並罰款及付訟費。

80歲黃百鳴涉天馬影視內幕交易案，被判囚5個月並罰款及付訟費。 重點二： 控方指其以WhatsApp指示胞妹低價買股，交易紀錄成定罪關鍵證據。

控方指其以WhatsApp指示胞妹低價買股，交易紀錄成定罪關鍵證據。 重點三：法官批其辯詞荒謬不合常理，並指他具上市公司管理背景應知法守法。

80歲香港 資深電影人、電影公司主席兼導演黃百鳴，因涉及前稱天馬影視文化控股有限公司（現稱傳遞娛樂）的內幕交易案，早前被裁定一項內幕交易罪罪成。西九龍裁判法院9日判處黃百鳴監禁5個月，另須繳付罰款9.97萬（港元，下同，約1.2萬美元）及支付香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）調查及訴訟費約37.4萬。黃百鳴其後申請保釋等候上訴獲批，續准以20萬港元保釋。

綜合大公、文匯報等媒體報導，控方在庭上展示從黃百鳴胞妹黃潔珍手機中擷取的關鍵WhatsApp通訊紀錄，顯示黃百鳴在案發期間曾分4次轉帳共250萬港元予胞妹，並發出「今天一八幾買D啦」、「收市前買」、「0.2下可入些貨」、「明天低過0.2，盡買」等極為具體的買股指示。黃潔珍隨後被證實動用至少156萬元在低價位時狂掃天馬影視股份。

事件曝光後，各大社交平台網友討論熱度持續飆升。有網友對老牌藝人晚節不保唏噓不已，感慨歲月從不姑息過錯，即便已是耄耋之年、功成名就，觸碰法律紅線依舊要付出相應代價；也有網友表示，公眾人物手握知名度和社會資源，更應該嚴於律己，堅守法律底線。

黃百鳴出庭時辯稱，傳訊息叫胞妹「盡買」其實本意是叫她「不要買」，就像小時候胞妹哭泣時，他身為兄長會故意調侃叫她「盡情哭、大聲哭」一樣。

法官全盤駁回其辯詞，直斥「既荒謬，又牽強，且完全不合常理」。法官指出，黃百鳴當時是多間上市公司的控股股東及主席，不可能不懂內線交易的罪責，更何況他還精準指明要在「收市前買」，辯詞完全無法令人信服。法庭最終裁定黃百鳴有罪，案件已押後至2026年6月9日正式判刑。

裁判官高偉雄判刑時表示，黃百鳴多年來對香港電影業作出非凡貢獻，年事已高，重犯機會不高，案件犯案手法亦不算複雜。他以監禁9個月作為量刑起點，考慮到案件發生至今已歷時約8年半，雖然期間並無出現不合理延誤，但被告曾面對再次被拘捕及落案起訴，長期承受案件帶來的不確定因素和精神壓力，因此酌情減刑3個月。

此外，法庭亦考慮黃百鳴多年來積極參與公益活動，包括於2020年捐出100萬港元支持防疫工作，因此再獲減刑1個月，最終判囚5個月。

黃百鳴縱橫香港影壇逾半世紀，曾身兼編劇、監製、演員及電影公司管理層等多重角色，參與製作多部經典港產片，其中「開心鬼」系列更成為香港電影黃金年代的代表作品之一，在華語影視圈享有相當知名度。此次因內幕交易案被判監禁，消息傳出後引起社會及影視界廣泛關注。