我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

80歲黃百鳴內線交易判囚5月+罰金 老藝人晚節不保網唏噓

香港新聞組／香港10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人黃百鳴縱橫香港影壇逾半世紀，內線交易罪成曝光後，各大社交平台網友討論熱度持續...
藝人黃百鳴縱橫香港影壇逾半世紀，內線交易罪成曝光後，各大社交平台網友討論熱度持續飆升。(中通社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：80歲黃百鳴涉天馬影視內幕交易案，被判囚5個月並罰款及付訟費。
  • 重點二：控方指其以WhatsApp指示胞妹低價買股，交易紀錄成定罪關鍵證據。
  • 重點三：法官批其辯詞荒謬不合常理，並指他具上市公司管理背景應知法守法。

80歲香港資深電影人、電影公司主席兼導演黃百鳴，因涉及前稱天馬影視文化控股有限公司（現稱傳遞娛樂）的內幕交易案，早前被裁定一項內幕交易罪罪成。西九龍裁判法院9日判處黃百鳴監禁5個月，另須繳付罰款9.97萬（港元，下同，約1.2萬美元）及支付香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）調查及訴訟費約37.4萬。黃百鳴其後申請保釋等候上訴獲批，續准以20萬港元保釋。

綜合大公、文匯報等媒體報導，控方在庭上展示從黃百鳴胞妹黃潔珍手機中擷取的關鍵WhatsApp通訊紀錄，顯示黃百鳴在案發期間曾分4次轉帳共250萬港元予胞妹，並發出「今天一八幾買D啦」、「收市前買」、「0.2下可入些貨」、「明天低過0.2，盡買」等極為具體的買股指示。黃潔珍隨後被證實動用至少156萬元在低價位時狂掃天馬影視股份。

事件曝光後，各大社交平台網友討論熱度持續飆升。有網友對老牌藝人晚節不保唏噓不已，感慨歲月從不姑息過錯，即便已是耄耋之年、功成名就，觸碰法律紅線依舊要付出相應代價；也有網友表示，公眾人物手握知名度和社會資源，更應該嚴於律己，堅守法律底線。

黃百鳴出庭時辯稱，傳訊息叫胞妹「盡買」其實本意是叫她「不要買」，就像小時候胞妹哭泣時，他身為兄長會故意調侃叫她「盡情哭、大聲哭」一樣。

法官全盤駁回其辯詞，直斥「既荒謬，又牽強，且完全不合常理」。法官指出，黃百鳴當時是多間上市公司的控股股東及主席，不可能不懂內線交易的罪責，更何況他還精準指明要在「收市前買」，辯詞完全無法令人信服。法庭最終裁定黃百鳴有罪，案件已押後至2026年6月9日正式判刑。

裁判官高偉雄判刑時表示，黃百鳴多年來對香港電影業作出非凡貢獻，年事已高，重犯機會不高，案件犯案手法亦不算複雜。他以監禁9個月作為量刑起點，考慮到案件發生至今已歷時約8年半，雖然期間並無出現不合理延誤，但被告曾面對再次被拘捕及落案起訴，長期承受案件帶來的不確定因素和精神壓力，因此酌情減刑3個月。

此外，法庭亦考慮黃百鳴多年來積極參與公益活動，包括於2020年捐出100萬港元支持防疫工作，因此再獲減刑1個月，最終判囚5個月。

黃百鳴縱橫香港影壇逾半世紀，曾身兼編劇、監製、演員及電影公司管理層等多重角色，參與製作多部經典港產片，其中「開心鬼」系列更成為香港電影黃金年代的代表作品之一，在華語影視圈享有相當知名度。此次因內幕交易案被判監禁，消息傳出後引起社會及影視界廣泛關注。

黃百鳴代表作是「開心鬼」。(本報資料照片)
黃百鳴代表作是「開心鬼」。(本報資料照片)

香港

上一則

端午近了白蛇來了？杭州市區2個月捕獲近900條蛇 撒雄黃粉驅離…沒用

下一則

畫面治癒…河南手工縫紉店暴紅 姊妹訂單接不完：兒高考都沒空陪

延伸閱讀

「開心鬼」黃百鳴涉股票內線交易 判刑5個月

「開心鬼」黃百鳴涉股票內線交易 判刑5個月
香港巴士上非禮中學女生 遭路人拍下PO網 65歲男被逮

香港巴士上非禮中學女生 遭路人拍下PO網 65歲男被逮
雙腿綁千支私菸闖香港海關 外觀如鋼鐵人 49歲男判囚6周

雙腿綁千支私菸闖香港海關 外觀如鋼鐵人 49歲男判囚6周
只因帳篷口角 德州19歲青年刺死17歲選手 遭重判35年

只因帳篷口角 德州19歲青年刺死17歲選手 遭重判35年

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊