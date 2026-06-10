我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

香港回歸29年 逾千食肆優惠 港鐵送7.1萬張車票 故宮免費

香港新聞組／香港10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月1日是香港特區成立29周年，香港政府推出各種優惠措施，市民當日可以免費乘搭多...
7月1日是香港特區成立29周年，香港政府推出各種優惠措施，市民當日可以免費乘搭多條渡輪航線。（中通社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港回歸29周年，全港將舉辦升旗、步操、嘉年華等慶祝活動。
  • 重點二：港鐵抽獎送7.1萬張單程票，電車及多條渡輪航線亦有免費安排。
  • 重點三：多個博物館、公園、商場與食肆推出免費入場或折扣優惠。

香港特區政府和社會各界為慶祝香港特別行政區成立29周年，將在7月1日推出一系列特別優惠及活動，包括港鐵公司將送出7.1萬張單程票，電車可連續三天免費乘搭，康樂及文化事務署轄下多個場地、西九文化區的M+博物館、香港故宮文化博物館展覽可免費入場等。逾千間食肆及商戶、約100個商場和多間大型百貨公司將陸續推出不同優惠。

大公報報導，行政長官李家超9日出席行政會議前會見傳媒時表示，特區將在全港18區舉辦慶祝活動，包括升旗禮、步操匯演、嘉年華等，並推出各種優惠。優惠措施涵蓋公共交通、政府場地、多個旅遊消閒文化設施、飲食和消費，以及推動綠色生活。

報導指出，公共交通方面，市民可於7月1至3日免費乘搭電車；港鐵公司將於七一當日以抽獎形式送出7.1萬張免費本地單程車票，每名MTR Mobile登記用戶可在上午9時至下午6時期間，開啟MTR Mobile及進入抽獎頁面參與抽獎，中獎用戶的免費車程將會自動存入「我的收藏」功能內，用戶可按指示領取獎品至「我的車票」作日後使用，當日也可以免費乘搭多條渡輪航線。

7月1日至8月31日期間，持小童八達通可免費乘搭機場快線，往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站或博覽館站；樂悠咭用戶亦可享半價優惠乘搭機場快線，往返市區車站及機場站。

報導指出，文化藝術及消閒方面，7月1日當天，市民可免費參觀西九文化區M+指定展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽；康樂及文化事務署轄下多項收費康樂文化設施、漁農自然護理署轄下的香港濕地公園均會免費開放。同日，山頂纜車、昂坪360、香港海洋公園和大館會推出套票或門票優惠，訪客於海洋公園禮品店及「熊貓薈」餐廳可享優惠。

報導稱，香港賽馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。香港國際機場、香港科學園、港深創新及科技園也會提供餐飲、消費或泊車優惠。香港旅遊發展局將與業界合作，推出各種餐飲、購物、景點、旅遊和娛樂優惠。

報導說，活化歷史建築伙伴計畫的14個項目，包括香港新聞博覽館、饒宗頤文化館、大坑火龍文化館、薄鳧林牧場等，將於6月中至7月初期間加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。訪客須留意個別項目提供優惠的日期不同，避免跑空。

食物環境衞生署轄下部分公眾街市將推出不同優惠。7月1至7日期間，市民透過「本地魚菜直送」網店、手機應用程式或到實體店，可憑七一折選購特定產品。

香港政府將在七一前後推出系列慶祝活動。（取材自香港政府網站）
香港政府將在七一前後推出系列慶祝活動。（取材自香港政府網站）

香港特區行政長官李家超9日出席行政會議前表示，政府正推動各種優惠措施慶祝香港特區...
香港特區行政長官李家超9日出席行政會議前表示，政府正推動各種優惠措施慶祝香港特區成立29周年，鼓勵更多企業和機構加入。（中通社）

香港 故宮

上一則

香港公僕統一加薪2% 追溯至4月生效 工會失望：幅度太少

下一則

前港姐乳癌復發51歲逝 自嘲拍很多爛片 難忘合作黎明、張柏芝

延伸閱讀

港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折

港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折
港故宮熱賣8萬盲盒 銷售額逾2000萬

港故宮熱賣8萬盲盒 銷售額逾2000萬
活化為香港首座「文化別墅」 虎豹別墅年底起分階段重開

活化為香港首座「文化別墅」 虎豹別墅年底起分階段重開
粵車南下擴至灣區9市 明年擬覆蓋全廣東 維持留港3天

粵車南下擴至灣區9市 明年擬覆蓋全廣東 維持留港3天

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊