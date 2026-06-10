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香港地下博彩賭世界盃 拉網民當艇仔、濫用AI大數據

香港新聞組／香港10日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：地下博彩集團借AI、自動化與社媒大數據升級拉客。
  • 重點二：YouTube、Facebook、Instagram及Telegram成外圍導流重災區。
  • 重點三：新興預測市場與高回佣艇仔制度，令賭博更易成癮。

世界盃開鑼在即，深入網絡放蛇調查發現，今年非法外圍的地下博彩產業鏈全面升級，不法分子利用AI自動化、社媒大數據、Telegram機器人搜索及加密貨幣結算，新興的「預測市場」平台（如Polymarket）也加入混戰，編織出無孔不入的「科技捕蠅網」，利用算法「割韭菜」，甚至有人伺機拉攏網民做「艇仔」負責拉客。

綜合大公、文匯報報導，歷屆世界盃地下外圍依賴傳統「艇仔」在酒吧或熟人圈拉客，隨著科技更迭，今年外圍集團大舉入侵YouTube、Fb、Ig及Google等主流平台，輸入世界盃或看球直播等關鍵詞，海量的波纜資訊鋪天蓋地湧現。

「艇仔」主要分三類：第一是「KOL及AI偽裝導流」，打著免費足球分析旗號發布AI生成視頻，引流用戶往網站吸引下注 ；第二是「新帳號硬宣傳」，開通賬號直接在簡介欄彈出各類境外賭網鏈結，以「首次開戶存款送美金」等作誘餌 ；第三是「Telegram搜索污染」，Tg搜索欄淪重災區，機器人搜索引擎讓用戶一輸入關鍵詞，即彈出海量賭博廣告與導流鏈結。

順著引流標籤，點擊Tg群組的機器人鏈結互動或留下搜尋痕跡，手機即瘋狂震動收到數十個陌生私訊。不少人直接發邀請：「有沒有興趣做招商？就是做代理（艇仔）。你幫平台拉人，只要他們下注，你就能躺著抽流水佣金，一起發財！他們輸愈多你賺愈多，最高有55%，比如你拉的人輸1萬港元，你就賺5500元。」

不少平台則宣稱，首次開戶及存放款項即送一倍存款，聲稱100%包賠，記者向客服查詢獲回覆獎金必須在平台投注高達至少5倍甚至數十倍的「投注額」後才能解鎖提現，變相令人愈陷愈深。

近年新興的「預測市場」平台也加入混戰，甚至最大加密貨幣平台幣安也推出「預測市場」。在部分YouTube KOL的視頻，已開始出現這類新型平台的推廣。預測市場即時反饋為玩家帶來感官刺激，更容易讓人陷入像炒幣、炒股一樣的強迫性交易，成癮更深。

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