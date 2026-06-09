港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折

香港政府將在七一前後推出系列慶祝活動。（取材自香港政府網站）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港府七一推出升旗、步操、嘉年華及綜藝匯演等慶祝活動。

港府七一推出升旗、步操、嘉年華及綜藝匯演等慶祝活動。 重點二： 公共交通優惠最集中，港鐵送出七萬一千張單程票並多項免費乘搭。

公共交通優惠最集中，港鐵送出七萬一千張單程票並多項免費乘搭。 重點三：多個食肆商場及文體設施同步折扣或免費開放，吸引市民旅客。

今年七月一日，是香港 主權移交29周年，香港政府為此將推出系列慶祝活動如升旗禮、步操、嘉年華、綜藝匯演等，還有連串優惠活動，到港旅客也可享用。

優惠活動最集中在公共交通，港鐵會送出7萬1000張單程車票；七一當天機場快綫11歲以下兒童免費，60歲以上市民及學生半價；七月一日起，一連三天可免費乘搭電車；七月一日當日可免費乘搭多條渡輪航線。

在餐零售方面，香港機場、超過1000間食肆及商戶、約一百個商場及多間大型百貨公司，都會提供折扣優惠或贈品。

文體運動方面，港府 康文署管理的多個室內及戶外設施，包括球類、水上活動場地、科學館、太空館常設展覽及濕地公園，在七月一日當日免費開放；西九文化區M+及故宮文化區指定展覽免費開放；香港海洋公園、昂坪360、香港馬會的14個活化歷史建築夥伴計畫及古蹟辦，亦會推出折扣優惠。

香港特首李家超說，在香港共同慶祝的喜慶日子感謝社會各界熱烈響應，為市民提供各種多元化的活動及優惠，也鼓勵更多企業及機構陸續加入，全城共同慶祝。