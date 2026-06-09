粵車南下擴至灣區9市 明年擬覆蓋全廣東 維持留港3天

粵車南下新增深圳、佛山、東莞、惠州、肇慶5個內地城市，大灣區全部9個內地城市均已納入範圍，明年首季並逐步擴展至廣東全省；圖為一輛粵A牌照的私家車停泊在尖沙咀。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 粵車南下擴至灣區9市，並計劃明年覆蓋全廣東省。

粵車南下擴至灣區9市，並計劃明年覆蓋全廣東省。 重點二： 香港市區粵車每日預約名額倍增至200輛，留港三天不變。

香港市區粵車每日預約名額倍增至200輛，留港三天不變。 重點三：機場及口岸推出易泊飛、易泊遊，便利跨境自駕出行。

自從粵港兩地政府去年底實施粵車南下政策以來，整體運作有序暢順，申請和預約出行數字節節上升，經考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家反應及市民適應程度後，兩地政府8日宣布，即日起新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶5個城市以覆蓋粵港澳大灣區 全部9個內地城市，並同意之後逐步擴展至全廣東省。

文匯報報導， 入境香港 市區的粵車每天預約名額由100輛倍增至200輛，每車留港最多3天限期不變；以及推出口岸停車場的「易泊遊」服務。

粵港雙方將持續留意實施安排並視乎實施情況，目標是最遲明年第一季推廣至全廣東省21個城市。港府 運輸及物流局局長陳美寶衷心感謝中央及廣東省政府一直以來的大力支持，共同穩步推進粵車南下。

兩地政府於去年底實施粵車南下，啟動粵車入境香港市區部分和港珠澳大橋香港口岸自動化停車的「易泊飛」服務，與港車北上雙軌並行，實現跨境自駕「雙向奔赴」。計畫實施半年以來，截至上月底入境市區部分約8400個申請獲批准參加，累計預約出行數目約6700架次；內地勞動節黃金周更超額預約兩至三倍。口岸停車場「易泊飛」服務則已有逾8600名用戶申請及逾4000車次預約使用，運輸及物流局相信有關數字會持續上升。

即日起，大灣區9個內地城市的旅客可申請使用「易泊飛」。深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶5個新納入計畫城市的旅客，成功申請後由本月15日起可自駕經港珠澳大橋至香港國際機場旁的自動化停車場，經自動泊車系統處理車輛後直接前往機場禁區登機，飛往世界各地，過程中無需辦理香港入境手續，合資格旅客更可申請飛機乘客離境稅退稅。

香港國際機場並於下月16日起推出新服務「易泊遊」，屆時來自整個大灣區的合資格車輛均可申請，成功申請的旅客可於下月25日起自駕經港珠澳大橋抵達自動化停車場，經自動泊車系統處理後，即可乘坐接駁巴士前往港珠澳大橋香港口岸入境香港。同日合資格粵車亦可以自駕駛入香港市區。

陳美寶表示，「北上、南下」開啟兩地居民自駕雙向往來新模式，營造大灣區互聯互通新格局。港府會繼續依完備配套和簡便申請策略推進粵車南下，讓更多內地城市的客群包括消費力更高的個人和家庭赴港，助力帶動香港經濟增長。