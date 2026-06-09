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西北太平洋、南海熱帶氣旋增9名字 香港提「點心」獲採用

香港新聞組／香港9日電
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文章重點整理：

  • 重點一：西北太平洋與南海熱帶氣旋名單新增九個名字。
  • 重點二：香港提名的「點心」獲採用，取代被除名的「萬宜」
  • 重點三：颱風委員會依災損情況除名，並向各地徵集新風名。

香港天文台8日公布熱帶氣旋（颱風）名字，今年西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增9個名字，當中由香港提名的「點心」獲採用，其餘新名字包括「高基」、「簡古維」、「希比」、「船尾」、「蒂魯」、「娜尼」、「布拉帕」和「花斑」。新名字於聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會的會議中通過採用。

大公報、文匯報報導， 根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，包括颱風「艾雲尼」於2024年5月下旬吹襲菲律賓期間，造成6人死亡、8人受傷，超過15萬人受災。

根據慣例，颱風委員會會將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋名稱除名，並徵集新的颱風名取代。8日公布新一批涉及9個熱帶氣旋風名名單，當中香港提議的「點心」被取納，正式取代因2024年造成重大傷亡而被除名的「萬宜」。至於其他風名，則分別由日本、韓國、泰國、柬埔寨、米克羅尼西亞等地舉薦，甚至連北韓的風名「簡古維」（意即青蛙）也中選。

被剔出名單的風名則包括「康妮」、「桃芝」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾雲尼」、 「飛燕」、「山陀兒」及「潭美」。

香港 熱帶氣旋

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