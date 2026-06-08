香港首位太空人黎家盈天宮值班狀態佳 網友最想看太空幹飯

黎家盈（左）在空間站內「飄浮」，狀態良好。（「天宮TV」視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 神23乘組公布最新畫面，黎家盈在天宮狀態良好。

神23乘組公布最新畫面，黎家盈在天宮狀態良好。 重點二： 三名航天員已適應微重力，持續推進在軌工作與研究。

三名航天員已適應微重力，持續推進在軌工作與研究。 重點三：港府爭取天宮課堂與訪港安排，學生盼與黎家盈互動。

神舟23號乘組進入中國空間站近兩周，中國載人航天工程「天宮TV」7日公布乘組工作生活最新畫面。神23乘組3名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈狀態良好，他們已適應空間站的微重力環境，有序推進空間站在軌工作。香港 首位航天員黎家盈在空間站不時展現輕鬆活潑的招牌笑容，看上去很適應空間站的失重生活，乘組3人一起工作、聚餐、溝通，氣氛和諧融洽。

綜合大公報、文匯報報導，通過官方公布的畫面，可見黎家盈狀態良好，保持眉眼彎彎的招牌笑容。在拍攝「太空全家福」時，她和隊友們一起漂浮在空中，感受失重的樂趣。隨後她換上淺藍色和粉色的工作裝，完成空間站多項工作。神23乘組專門將1株向日葵擺放在空間站核心位置，令「天宮」更有和諧溫馨的氛圍。3人一起快樂聚餐的畫面也引發網友們的關注，「太空幹飯」是網絡熱門話題，很多網友都期待航天員能夠分享太空美味。

報導指出，黎家盈不僅要完成空間站的日常照料，還將同隊友們一起完成眾多空間科學項目，其中，港人最關注的當屬操作溫室氣體探測儀「天韻相機」。預計第一批數據有望在本月內傳回香港，屆時可向市民展示。

報導稱，按計畫神23乘組在軌期間，將新開展百餘項科學與應用項目。主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。其中，在空間生命科學領域，利用斑馬魚胚胎、小鼠胚胎，以及幹細胞構建的「人工胚胎」，探索建立從低等脊椎動物到高等哺乳動物的太空胚胎研究體系，穩步推進「空間生命孕育」相關科學問題的系統性研究。

報導說，神23早前發射成功，香港首名航天員、載荷專家黎家盈順利進入天宮空間站。據悉，特區政府已向國家提出兩項請求，包括安排神23航天員與香港學生進行「天宮課堂」天地對話，以及任務完成後組織3位航天員乘組訪港。創新科技及工業局局長孫東日前透露，國家有關方面已給予正面回應，正加緊協調，「天宮課堂」有望盡快實現，而航天員訪港最快明年上半年成行。香港中一學生黃同學表示，期待在未來舉行的「天宮課堂」中與黎家盈見面，「我很希望能與黎家盈老師天地互動！」

黎家盈（中）享受在空間站內的生活。（「天宮TV」視頻截圖）

黎家盈（前）換上粉紅色的工作服。（「天宮TV」視頻截圖）