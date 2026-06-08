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香港首間機器人全自主零售店 將落戶紅磡海濱 提供多種語言服務

香港新聞組／香港8日電
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陳茂波透露，一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運...
陳茂波透露，一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外的機械人全自主零售店。 （取材自陳茂波網誌）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港首間機器人全自主零售店將落戶紅磡海濱，料第二季度啟用。
  • 重點二：店內設機器人店長，提供全天候多語言服務，提升購物便利。
  • 重點三：業界看中香港國際化平台，視作創科項目「出海」首站。

財政司司長陳茂波7日透露，香港將迎來一家由內地企業引進的機器人全自主零售店。該零售店落戶紅磡海濱，店內將派駐機器人店長，提供全天候多語言服務，標誌著人工智能（AI）進一步融入市民生活。店體已基本建成，料第二季度投入使用，市民及遊客均對此新穎服務充滿期待。

大公報報導，機器人零售店負責人表示，選擇香港作為零售店「出海」的首站，正是瞄準香港國際化展示平台、對試用新技術的開放氛圍，以及創科項目的能見度。他指出，國際資本持續關注和看好中國在多個新興和未來產業的領先優勢，而香港市場作為這些企業的重要國際籌融資中心，也令香港對初創和科企的吸引力進一步提升。

據報導，陳茂波在網誌表示，內地機器人店長即將在香港「開工」，標誌著一個加速發展的趨勢--人工智能已開始以更具體的形態進入市民的日常生活環境中。政府大力推動AI發展，在賦能產業和提升經濟競爭力的同時，更希望為市民帶來感受得到的便利，並創造更多新的發展亮點。

報導指出，零售店位於紅磡新海濱碼頭區域近紅磡繞道側，其外觀為純白色幾何模塊化設計，線條簡潔利落，造型前衛。店體正前玻璃窗尚以白布覆蓋，窗前的操作台配有屏幕、音箱、掃碼器及出貨口；側面設有兩扇門或供工作人員進出補貨及檢修，頂部裝有監控鏡頭，整體充滿科技感。

經常在海濱慢跑的陳先生表示，得知這裡要開設機器人零售店，非常期待，計畫在零售店開業後第一時間前來體驗，親身感受全自主零售帶來的全新服務模式。

內地遊客吳女士從尖沙咀海濱花園徒步前往紅磡碼頭，途經紅磡新海濱。她表示，此前在內地曾體驗過機器人零售服務，整個交易過程新穎又便捷，讓她留下深刻印象。她認為這類智能服務在香港大有可為，如機器人店長可以全天候值守並提供多語言服務，十分契合香港國際化都市的定位，不僅能豐富遊客的出行體驗，亦會成為一處頗具特色的打卡亮點，萬分期待。

財政預算案提出「AI+產業」和「全民AI培訓」雙軌並進的思路和策略。 （取材自陳...
財政預算案提出「AI+產業」和「全民AI培訓」雙軌並進的思路和策略。 （取材自陳茂波網誌）

精華 FAQ

  • 該零售店落戶紅磡新海濱碼頭區域，近紅磡繞道一帶。店體已基本建成，外觀採純白幾何模塊化設計，預料第二季度投入使用。

  • 店內將派駐機器人店長，提供全天候、多語言的自助服務，並配備掃碼、出貨等設備。這種模式既便利購物，也能成為海濱新打卡點。

  • 負責人認為香港具國際化展示平台、開放試新技術氛圍及高能見度優勢，同時也是重要國際籌融資中心，有助創科項目拓展海外市場。

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