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澳門搗賣淫集團 治安警副局長被押 拘26人含2港人

香港新聞組／香港8日電
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澳門治安警察局副局長梁慶康。（取材自澳門治安警察局）
澳門治安警察局副局長梁慶康。（取材自澳門治安警察局）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澳門警方破獲三個桑拿掩護的賣淫集團，拘捕26人。
  • 重點二：涉案包括3名現役治安警與2名退休司警，疑收賄通風報信。
  • 重點三：其中12人被羈押候審，梁慶康及兩名港人也在案內。

澳門警方日前破獲3個以桑拿場作掩飾的操控賣淫集團，共拘捕26人，包括內地、香港及澳門人，其中12名涉案人士被羈押候審。被捕人包括3名治安警察，他們涉嫌每月收取15至20萬澳門元（約1.85至2.47萬美元）賄款以提供巡查線報，另有兩名退休司警落網。澳門檢察院證實，涉案包括治安警察局副局長梁慶康。

大公報報導，澳門警方4日破獲三個以桑拿（三溫暖）場所作掩護的操控賣淫犯罪集團，拘捕26名男女，涉嫌經營賣淫場所。疑犯當中包括三名現役治安警及兩名退休司警，三名治安警涉嫌每月收取15萬至20萬澳門元賄款，提供巡查線報。

據報導，澳門檢察院表示，案件其中12名嫌犯已被羈押候審，其中一人為治安警察局副局長梁慶康。涉案者另包括51歲陳姓澳門治安警察局代處長、54歲蘇姓男警員，以及兩名香港居民，分別為卓姓39歲男桑拿股東、41歲藍姓女水吧員工。其餘14名疑犯亦被採取其他法定強制措施。

報導指出，澳門警方5日召開記者會表示收到情報，指有組織犯罪集團操縱賣淫活動，以桑拿場所提供水療、按摩服務作掩飾，招攬亞洲及東歐女子從事性交易活動。案中部分疑犯涉嫌與澳門現役保安部隊人員及退役司警人員定期接觸及懷疑交收賄款，從而換取警方行動資訊。調查後在4日採取行動，搜查多個地點包括三個桑拿場所，帶走賣淫女子、黑工和顧客等300多人，並扣留5000萬澳門元現金、犯案工具、數簿等。

澳門警方表示三個賣淫場所經營七年來，收益合共近8億澳門元（約9913萬美元），三名涉案警員現已停職。

澳門司警於6月4日搗賣淫集團，共拘26人，來自粵港澳三地。（澳門廣播電視截圖）
澳門司警於6月4日搗賣淫集團，共拘26人，來自粵港澳三地。（澳門廣播電視截圖）

精華 FAQ

  • 警方破獲的是三個以桑拿場所作掩飾、實際操控賣淫活動的犯罪集團，涉及招攬女子提供性交易，並以場所經營及巡查資訊掩護非法行為。

  • 案件拘捕26人，包括內地、香港及澳門人士，當中有3名現役治安警與2名退休司警。檢方表示12人已被羈押候審，其餘則採取其他法定強制措施。

  • 澳門警方表示，三個賣淫場所已經營約七年，期間合共收益近8億澳門元。調查亦扣得大量現金、犯案工具及數簿，三名涉案警員目前已被停職。

香港 退休 澳門

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