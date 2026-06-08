拖延16年…香港雙非腦癱嬰案7／5宣判 家屬不排除司法覆核

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雙非男嬰黎遠建腦癱案拖延十六年，醫委會再度押後宣判至七月五日。

雙非男嬰黎遠建腦癱案拖延十六年，醫委會再度押後宣判至七月五日。 重點二： 父親黎志堅對再延期感失望，表示若結果不如期望，不排除提司法覆核。

父親黎志堅對再延期感失望，表示若結果不如期望，不排除提司法覆核。 重點三：醫委會與辯方爭論醫生是否疏忽，焦點在診斷責任與公眾利益影響。

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會4月底重啟研訊，7日展開結案陳詞。委員會研訊小組表示，需要時間討論裁決結果及撰寫判詞，押後至7月5日宣判。

男嬰父親黎志堅表示，事件已拖延很長時間，原以為7日會有結果，但最終要再押後一個月，心情複雜和感到失望，期望最終能還兒子一個公道。他開庭前接受訪問稱，倘若結果未如期望，會考慮司法覆核。

綜合香港 01、大公報報導，黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港產子，兒子出生時感染乙型鏈球菌引發腦膜炎，後罹患腦癱及四肢殘障，夫婦質疑醫生薛守智疏忽，翌年向醫委會投訴，但案件拖延至2016年才首次開庭。

資深大律師呂世傑代表醫委會表示，薛守智未考慮病徵帶來最嚴重後果，指他不應該只倚靠護士作鑑別診斷，只需證明他涉及疏忽，即構成專業失當。

辯方指出，男嬰事發當晚病徵不明顯，起初只發生一次抽筋，沒有腦膜炎症狀，故薛守智初步診斷濁奶，又稱定罪需證明醫生有嚴重疏忽，但薛守智並非對病人愛理不理，若定罪並成為案例，會損害公眾利益，令醫生只作防禦性診斷。