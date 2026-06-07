香港巴士上非禮中三女 路人拍下PO網 警速逮65歲男

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港中三女生搭九巴遭後座男子疑非禮腋下及胸側。

香港中三女生搭九巴遭後座男子疑非禮腋下及胸側。 重點二： 路人拍片上網後警方循學校聯絡受害人迅速破案。

路人拍片上網後警方循學校聯絡受害人迅速破案。 重點三：65歲本地男銷售員在港珠澳大橋口岸被捕並遭起訴。

香港 一名中三女生5日放學搭乘九巴時，懷疑被後座一名男子非禮腋下和胸側位置。她因受驚未報警，期間被車外路人拍下並發布至社交平台。旺角警區聯絡校方找到受害的學生，調查後同日在港珠澳大橋入境口岸拘捕一名65歲胡姓本地男銷售員，將起訴一項猥褻侵犯罪，案件8日在西九龍裁判法院提堂。

綜合大公報、明報報導，事發的影片顯示，一名抱著背包和佩戴無線耳機的女學生正坐在巴士上層中間靠左的窗邊座位，後座一名男子伸出左手，穿過前座和車窗之間的間隙，在女學生的左邊腋下和胸側位置移動，懷疑作出非禮行為。

警方5日留意到該網上影片，透過學校聯絡到該名中三女受害人，翻查大量閉路電視片段後鎖定疑犯身分，同日晚上將他拘捕。警方表示，受害人並不認識疑犯，她當時剛放學正乘搭巴士回家，事後因受驚未報警。警方現與其家人及學校保持聯絡，提供適切協助。被捕男子已遭扣查，警方拒絕其保釋，並直接落案起訴一項猥褻侵犯罪。

警方稱，疑犯於案發後離港，5日晚經港珠澳大橋香港口岸入境時被捕，至於他離港動機及犯案細節等，均屬警方調查方向。根據刑事罪行條例，猥褻侵犯一經定罪可判監十年。