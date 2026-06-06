內地非法跨境開戶 中證監限香港券商須2年內完成整改

中國證監會傳出近期在深圳會晤了香港券商，提出在兩年內完成整改工作。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中證監要求香港券商兩年內整改，停止境內非法跨境證券服務。

中證監要求香港券商兩年內整改，停止境內非法跨境證券服務。 重點二： 富途、老虎、長橋已調整內地交易限制，禁新開倉與加倉。

富途、老虎、長橋已調整內地交易限制，禁新開倉與加倉。 重點三：市場對新規解讀不一，但分析指對香港整體股市影響有限。

中國證監會持續整治非法跨境證券活動，富途、老虎及長橋等香港 券商成為監管重點。消息指出，證監會近日在廣東深圳與多家香港券商負責人會面，了解各券商整治內地存量客戶的最新進度，並再次明確相關監管要求，包括須在兩年內完成整改工作，全面停止在境內非法提供交易等服務。

綜合港媒報導，據了解，本周起已有香港本地券商陸續展開整改措施，內容包括禁止僅持有內地身分證件的客戶開戶、清理違規客戶，以及調整境內相關服務安排。

消息稱，監管部門在會面期間再次向券商重申要求，除須停止境內線上開戶外，客戶進行加倉交易時，其交易IP地址亦不得位於內地。對於境內存量客戶，則要求各券商在兩年內完成整改，並停止在境內非法提供證券交易等服務。

目前遭證監會點名的三家券商已相繼公布具體調整措施。老虎國際率先宣布，自本月12日起，針對境內交易服務暫停所有品種的新開倉及加倉交易，僅保留賣出及平倉功能。在資金劃轉方面，將暫停資金轉入，資金轉出則維持正常運作。

長橋證券及富途證券亦宣布，將於12日起對境內服務作出相同調整，包括停止新開倉及加倉交易，並限制資金轉入。三家券商均表示，相關調整不影響境外服務，客戶資產安全亦不受影響。

隨著整改措施陸續落實，市場對新監管要求的理解仍存在分歧。有券商高層人士表示，具有內地資本背景的本地券商目前幾乎已全面停止為內地客戶開戶，但各券商執行方式不盡相同，市場暫未形成一致做法，相關細則亦未完全統一。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，業界不應過分解讀政策內容，避免將內部合規要求設定得高於法規本身要求，以免影響正常業務運作。

另一方面，有市場人士透露，由於相關券商遭中國證監會點名，部分東南亞國家對其前往當地拓展業務持較審慎態度，甚至表達抗拒立場。

有關人士表示，目前部分證券商仍持續爭取客戶，新股市場亦未受到影響。市場分析則指出，港股市場主要受宏觀經濟因素影響，整治非法跨境證券活動對香港整體市場影響相對有限。