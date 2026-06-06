我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

內地非法跨境開戶 中證監限香港券商須2年內完成整改

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國證監會傳出近期在深圳會晤了香港券商，提出在兩年內完成整改工作。（路透）
中國證監會傳出近期在深圳會晤了香港券商，提出在兩年內完成整改工作。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中證監要求香港券商兩年內整改，停止境內非法跨境證券服務。
  • 重點二：富途、老虎、長橋已調整內地交易限制，禁新開倉與加倉。
  • 重點三：市場對新規解讀不一，但分析指對香港整體股市影響有限。

中國證監會持續整治非法跨境證券活動，富途、老虎及長橋等香港券商成為監管重點。消息指出，證監會近日在廣東深圳與多家香港券商負責人會面，了解各券商整治內地存量客戶的最新進度，並再次明確相關監管要求，包括須在兩年內完成整改工作，全面停止在境內非法提供交易等服務。

綜合港媒報導，據了解，本周起已有香港本地券商陸續展開整改措施，內容包括禁止僅持有內地身分證件的客戶開戶、清理違規客戶，以及調整境內相關服務安排。

消息稱，監管部門在會面期間再次向券商重申要求，除須停止境內線上開戶外，客戶進行加倉交易時，其交易IP地址亦不得位於內地。對於境內存量客戶，則要求各券商在兩年內完成整改，並停止在境內非法提供證券交易等服務。

目前遭證監會點名的三家券商已相繼公布具體調整措施。老虎國際率先宣布，自本月12日起，針對境內交易服務暫停所有品種的新開倉及加倉交易，僅保留賣出及平倉功能。在資金劃轉方面，將暫停資金轉入，資金轉出則維持正常運作。

長橋證券及富途證券亦宣布，將於12日起對境內服務作出相同調整，包括停止新開倉及加倉交易，並限制資金轉入。三家券商均表示，相關調整不影響境外服務，客戶資產安全亦不受影響。

隨著整改措施陸續落實，市場對新監管要求的理解仍存在分歧。有券商高層人士表示，具有內地資本背景的本地券商目前幾乎已全面停止為內地客戶開戶，但各券商執行方式不盡相同，市場暫未形成一致做法，相關細則亦未完全統一。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，業界不應過分解讀政策內容，避免將內部合規要求設定得高於法規本身要求，以免影響正常業務運作。

另一方面，有市場人士透露，由於相關券商遭中國證監會點名，部分東南亞國家對其前往當地拓展業務持較審慎態度，甚至表達抗拒立場。

有關人士表示，目前部分證券商仍持續爭取客戶，新股市場亦未受到影響。市場分析則指出，港股市場主要受宏觀經濟因素影響，整治非法跨境證券活動對香港整體市場影響相對有限。

精華 FAQ

  • 消息指，中證監要求相關香港券商在兩年內完成整改，全面停止在境內非法提供證券交易等服務，並配合清理內地存量客戶及調整相關服務安排。

  • 老虎國際已暫停境內交易服務的新開倉與加倉，僅保留賣出和平倉；富途與長橋亦同步限制境內新開倉、加倉及資金轉入，境外服務不受影響。

  • 部分業界認為各券商執行細則仍未完全統一，但市場人士指整治主要針對非法跨境服務，港股走勢仍以宏觀經濟因素為主，整體影響相對有限。

香港

上一則

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

下一則

新車集體「發胖」壓壞道路 中擬對新能源車徵「養路費」

延伸閱讀

跨境券商整治發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易

跨境券商整治發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易
Firstrade 於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日同步上線

Firstrade 於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日同步上線
2主因助攻 香港首超瑞士 登上全球最大財管中心

2主因助攻 香港首超瑞士 登上全球最大財管中心
Manus風波後 中國發布對外投資嚴審新規防技術外洩

Manus風波後 中國發布對外投資嚴審新規防技術外洩

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費