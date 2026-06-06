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分析：香港成「金融變壓器」 1主因擊敗瑞士、超車深圳

香港新聞組／香港6日電
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耶魯大學教授史蒂芬．羅奇曾於2024年2月，在英國金融時報撰文稱「香港已經完蛋了...
耶魯大學教授史蒂芬．羅奇曾於2024年2月，在英國金融時報撰文稱「香港已經完蛋了」。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港跨境財富管理規模達2.95兆美元，首度超越瑞士。
  • 重點二：香港憑背靠內地與資金自由流動，轉型金融變壓器。
  • 重點三：AI需求與IPO熱潮帶動出口、集資與經濟同步增長。

英國金融時報曾於年多前的2024年2月刊登耶魯大學教授羅奇「香港完蛋了」的痛心預言，認為其黃金時代已結束；然而兩年後的今天，地緣政治變局引發全球資金重新配置，香港憑獨特的「全球安全紅利」與AI科技雙引擎，展現截然不同的光景。

綜合媒體報導，最新數據顯示，香港當「金融變壓器」，打敗瑞士又超越深圳，不僅跨境財富規模首度擊敗百年霸主瑞士、奪下全球離岸金融王座，今年第一季度GDP同比增長5.9%更首次超車「中國矽谷」深圳，幾乎在同一時間，成功逆襲了過去贏了它40年甚至一個世紀以上的強勁對手。

波士頓顧問集團（BCG）發布的《2026年全球財富報告》顯示，香港管理的跨境財富規模已達2.95兆美元，超越瑞士的2.94兆美元，史上首次成為全球最大的跨境財富管理中心。數據顯示香港目前領先瑞士約100億美元。但BCG預測，隨亞洲財富快速增長，四年後香港與瑞士的差距將擴大到6000億美元。

分析指出，瑞士過去賴以生存的「中立國地位」和「銀行保密制度」近年同時動搖。俄烏衝突後瑞士跟進歐美制裁並凍結俄羅斯資產，加上2023年瑞信危機引發信心裂縫，且CRS制度落實後保密制度已名存實亡。相較之下，香港管理的財富約60%來自內地，背靠中國正是其逆襲的實力基礎。

財經媒體解析，香港正融合出「中國式資本主義」的新定位。過去香港靠低稅率、少干預的「自由港模式」賺流量錢；現在則以首度超越深圳的姿態，轉型為「金融變壓器」──一方面保留獨立的普通法金融體系與資金自由流動，另一方面深嵌內地科技供應鏈與內需市場。

這形成一個奇妙的閉環：內地產業通過香港獲得國際資本，國際資本通過香港配置內地資產。今年第一季度，港交所IPO總集資額達1104億港元（約141億美元），共有40家公司上市，穩居全球新股市場首位。

財政司長陳茂波指出，地緣政治變亂交織下，資金正流向穩定可靠的安全港；在經濟結構上，香港正由三台引擎同時發力。第一季度貨物出口同比增長23.7%，其中AI需求拉動的中轉貿易就是主引擎。此外，香港已將AI產業作為經濟核心突破口，AI+與產業發展策略委員會已掛牌，沙嶺數據園區、潤澤科技算力矽谷等重大項目正加快建設。

最新數據顯示，香港GDP同比增長首次超越深圳，也擊敗瑞士奪下離岸金融霸主。(中新...
最新數據顯示，香港GDP同比增長首次超越深圳，也擊敗瑞士奪下離岸金融霸主。(中新社)

精華 FAQ

  • 主要因瑞士中立與保密優勢動搖，而香港背靠內地，約六成財富來自中國資金，加上資金自由流動與普通法體系，吸引全球資金重新配置。

  • 它指香港不再只是低稅自由港，而是把內地產業、國際資本與全球市場連接起來的樞紐，讓資金在香港完成轉換、配置與再輸出。

  • 香港首季GDP同比增長5.9%，貨物出口增長23.7%，港交所IPO集資額達1104億港元並居全球首位，顯示金融與貿易同步回升。

香港 耶魯大學 瑞士

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