我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

丹麥影帝是李小龍粉絲 動漫展耍雙節棍還到故居朝聖打卡

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥影帝邁茲米克森造訪位於九龍塘金巴倫道41號的李小龍「故居」門前打卡。（取材自...
丹麥影帝邁茲米克森造訪位於九龍塘金巴倫道41號的李小龍「故居」門前打卡。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丹麥影帝邁茲米克森現身香港Comic Con，公開大耍雙節棍致敬李小龍。
  • 重點二：活動後他與諾曼瑞杜斯前往李小龍故居舊址附近，親自拍照打卡留念。
  • 重點三：報導指李小龍故居已拆除，粉絲朝聖重心現轉向星光大道銅像。

香港首屆「Comic Con」日前閉幕，今年邀請了多位國際級巨星訪港，當中包括丹麥影帝邁茲米克森(Mads Mikkelsen)。邁茲米克森是李小龍迷，他不單在場內大耍雙節棍，活動後更留港遊玩，與同行的諾曼瑞杜斯(Norman Reedus)去到李小龍「故居」打卡。

香港01報導，邁茲米克森憑「沉默的羔羊前傳」(Hannibal)及「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)廣受歡迎。

他在「Comic Con」期間，在個人社交平台上載一段耍雙節棍的片段，手法之純熟收放自如。而活動過後，他更相約同行的諾曼瑞杜斯，去到九龍塘金巴倫道41號，李小龍「故居」門前打卡。

事實上，邁茲米克森自小都沉迷動作，從影以來亦演出過不少動作戲，而在新作驚慄電影「邦尼殺死他」(Dust Bunny)中，他飾演一名殺手，便曾向導演提議在動作場面上加入李小龍的動作元素。

他在訪問中透露：「其實自小已經想成為特技演員，不斷在地上翻滾摔撻。我亦練過體操，因此在做特技動作時非常有用。」

對於向李小龍致敬，導演當時亦透露有跟邁茲米克森一同研究︰「我們像小朋友一樣，親自用李小龍公仔設計不同特技動作、練習步法，我亦提議不如加入雙節棍。」邁茲米克森亦興奮地表示：「能夠有一個時刻，讓我假扮成為李小龍，實在非常過癮。」

報導指出，李小龍故居「棲鶴小築」在1974年由富商余彭年購入，曾改為經營「羅曼時鐘酒店」，最終於2019年被拆除。粉絲俱樂部「李小龍會」在2025年7月因辦公室租約屆滿，於是暫時關閉。目前民間朝聖的重心，主要轉移至維多利亞港旁「星光大道」上的李小龍銅像。

丹麥影帝邁茲米克森在香港首屆「Comic Con」活動會場大耍雙節棍。（取材自I...
丹麥影帝邁茲米克森在香港首屆「Comic Con」活動會場大耍雙節棍。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 他在活動期間於社交平台上載耍雙節棍片段，動作純熟收放自如，明顯是向李小龍致敬，也展現他多年來對動作元素的濃厚興趣。

  • 邁茲米克森向來是李小龍迷，活動後又留港遊玩，便與諾曼瑞杜斯前往九龍塘金巴倫道41號一帶，在李小龍故居門前拍照留念。

  • 報導指出，李小龍故居棲鶴小築已於2019年拆除，粉絲俱樂部亦暫時關閉，因此民間朝聖焦點已轉往維港星光大道的李小龍銅像。

李小龍 香港 丹麥

上一則

日本新防衛白皮書 日媒預告：視中國最大挑戰

下一則

中韓時隔七年首次擴大雙邊航權 每周增70航班

延伸閱讀

金山華埠「李小龍電影之夜」賽特談李小龍精神：創造自己的道路

金山華埠「李小龍電影之夜」賽特談李小龍精神：創造自己的道路
「Comic Con 2026」首登香港… 吸引大量動漫迷 古天樂也帶著「寶貝」來

「Comic Con 2026」首登香港… 吸引大量動漫迷 古天樂也帶著「寶貝」來
葉問、李小龍曾光臨 65年香港佐敦醉瓊樓1主因熄燈

葉問、李小龍曾光臨 65年香港佐敦醉瓊樓1主因熄燈
香港功夫電影節 法拉盛6月1日、曼哈頓6月3日登場

香港功夫電影節 法拉盛6月1日、曼哈頓6月3日登場

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念