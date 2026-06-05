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香港前5月交通意外51死 按年飆升42% 嚴厲抓違規2周

香港新聞組／香港5日電
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文章重點整理：

  • 重點一：香港首五個月致命交通意外死亡51人，按年大增42%，行人佔一半。
  • 重點二：警方展開兩周全港執法，嚴打超速、衝燈、駕駛時用電話等違規。
  • 重點三：全港100個路口紅光裝置見效，行人不專注意外跌72%，駕駛者意外亦降75%。

香港道路安全形勢嚴峻，今年首5個月致命交通意外死亡人數錄得顯著升幅。為扭轉這一趨勢，警方5日起展開為期2周的全港性大型執法行動，重點打擊司機不專注駕駛及行人違規過馬路。與此同時，運輸署在全港100個過路路口安裝的投射紅光輔助裝置成效彰顯，涉及行人不專注的交通意外大幅減少72%。

大公、文匯報報導，根據警方最新公布的統計數據，截至今年5月31日，香港首5個月內交通意外死亡人數已達51人，較去年同期大幅上升42%，當中有50%為行人。警方分析指出，致命交通意外的主要成因，一方面源於行人違規橫過馬路，另一方面則是司機駕駛時不專注，而涉事車種則以商業車輛為主。

鑑於數字錄得顯著升幅，警方由今日起至本月19日，展開名為「亮景」(CLEARVIEWC及「同行者」(AUTOBINDER)的專項全面執法行動。在為期2周的行動期間，警方將加派「隱形戰車」在各區加強巡邏，針對各類不負責任及不專注的駕駛行為進行嚴厲執法。打擊的重點罪行包括超速駕駛、不遵從交通燈號或標誌、跟車太貼、胡亂切線，以及在駕駛期間使用流動電話等。

警方呼籲全港市民及職業司機必須時刻保持專注、忍讓並遵守交通規則。警方特別提醒行人，過馬路時應善用「行人四寶」，即設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道；同時必須「避三害」，嚴禁衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點，以保障自身生命安全。

報導指出，在科技輔助道路安全方面，運輸及物流局提交立法會交通事務委員會的文件顯示，政府推行的防範措施取得實質進展。運輸署自2023年11月起，在全港各區共100個過往較多發生車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口，全面安裝投射紅光輔助裝置，所有安裝工程已於2024年12月完成。

該裝置在行人紅燈亮起時，會將紅光投射到行人路的等候位置上，透過地面或手機屏幕反射的紅光提醒「低頭族」正值紅燈。數據顯示，該100個路口在2020至2023年期間，平均每年錄得32宗因行人不專注或違反行人燈號而導致的交通意外，而在2025年，相關意外數字大幅下降至9宗，跌幅達72%。相比之下，全港其餘約1900個未有安裝裝置的路口，同期相關意外由年均179宗跌至去年的131宗，減幅僅為27%。

此外，紅光投射裝置對駕駛者亦產生正面警示作用。在該100個安裝了裝置的路口中，因司機不專注或違反行車燈號引致的意外，由過往年均16宗減至去年的4宗，跌幅達75%。運輸署表示，將持續收集並比較相關交通意外數據，以進一步檢視輔助裝置的長遠成效。

精華 FAQ

  • 截至5月31日，香港今年首五個月致命交通意外死亡人數為51人，較去年同期上升42%；其中約一半死者為行人，反映道路安全壓力明顯增加。

  • 警方由5日起至19日展開「亮景」及「同行者」行動，重點打擊超速、衝燈、不依標誌行駛、跟車太貼、胡亂切線，以及駕駛時使用流動電話等不專注行為。

  • 運輸署在100個高風險路口安裝紅光裝置後，行人不專注或違燈意外由年均32宗降至9宗，跌72%；同類駕駛者意外亦由16宗減至4宗，跌幅達75%。

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