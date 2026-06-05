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香港非遺雅宴上菜 首現石獅奶茶凍、片皮鴨加醃菜

香港新聞組／香港5日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港非遺月2026推出「非遺雅宴」菜單，展現飲食文化魅力。
  • 重點二：石獅造型奶茶凍與醃菜片皮鴨，融合傳統技藝與創意料理。
  • 重點三：非遺六月辦高峰會，促進港澳內地及國際保育交流。

香港非物質文化遺產辦事處主辦的「香港非遺月2026」活動在上月30日至本月30日舉行。活動策略夥伴「非遺六月」4日發布一份別具匠心的「非遺雅宴」菜單，希望透過日常飲食中的非遺元素，展現香港獨有的文化魅力。

文匯報報導，「非遺六月」主席、歷史學者劉智鵬表示，今年將繼續以高峰會及「非遺雅宴」凝聚公眾目光，匯聚各界力量，將非遺保護轉化為可持續的社會行動。他介紹，今年活動主題為「同源共流」—香港與大灣區其他城市乃至全國的非遺擁有「同源」的文化根基，而這些非遺項目在不同地區生根發芽，產生在地化特色，並通過制度建設、區域協作、活態傳承等方式實現「共流」。

「非遺六月」4日向傳媒介紹多道融入非遺元素的菜式，例如以港式奶茶製作技藝為靈感的石獅造型「奶茶凍」，以及加入醃菜製作技藝的片皮鴨創新吃法。

與「非遺六月」聯手打造非遺菜式的香港故宮文化博物館內餐廳璟瓏軒負責人盧浩宏表示，廚師與學者跨界交流，激發全新思路，證明了飲食與非遺文化融合能夠發展為優質特色產業。他希望透過這場非遺晚宴優化香港本土飲食發展，讓更多市民認識非遺飲食。

報導指出，「非遺六月」由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量共同組成，與特區政府攜手推動非遺保育。

主辦方介紹，將於下周六舉辦的非遺高峰會，將匯聚聯合國教科文組織專家、內地與港澳的非遺保育學者及傳承人，透過學術研討與實務經驗分享，共同探討香港非遺的保育、傳承、管理與發展新方向，並展開跨地域協作。

精華 FAQ

  • 菜單希望把日常飲食中的非遺元素轉化為可感知的文化體驗，凸顯香港獨特飲食傳統，同時以創新方式讓公眾理解非遺並非遙遠概念，而是可融入生活的活態文化。

  • 活動介紹了多道結合非遺技藝的菜式，包括以港式奶茶製作技藝為靈感、做成石獅造型的奶茶凍，以及加入醃菜製作技藝元素的片皮鴨新吃法，兼具創意與本地特色。

  • 高峰會將邀請聯合國教科文組織專家、內地及港澳學者和傳承人參與，重點討論香港非遺的保育、傳承、管理與發展方向，並分享實務經驗，推動跨地域協作。

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