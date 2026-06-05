香港票房連跌3年 去年僅開拍8片 數量10年來新低

AI重點 文章重點整理： 重點一： 去年香港僅開拍八部電影，創至少十年來新低紀錄。

去年香港僅開拍八部電影，創至少十年來新低紀錄。 重點二： 香港全年首輪電影票房跌至10.5億元，連續三年下滑。

香港全年首輪電影票房跌至10.5億元，連續三年下滑。 重點三：十大賣座片首次沒有港片，港產片票房占比跌至約15%

去年開拍的香港 電影有8部，數量為至少10年來新低。全年總票房亦連跌3年，由2023年14.14億元跌至去年10.5億元(約1.8億美元降至1.34億美元)。去年全港最賣座電影為日本 電影「鬼滅之刃無限城篇」，而十大票房電影中未見港片。

明報報導，香港影業協會4日公布「香港電影業彙編2025」，綜合統計本地電影公司資料及新聞報道，顯示去年共275部電影在港上映，其中41部為香港電影（包括合拍片）；首輪電影全年總票房約10.5億元，按年下跌17.2%。回顧過去4年，首輪電影票房由2021年11.64億元升至2023年14.14億元，隨後連續3年回落，去年為10.5億元，屬近年新低。

計及合拍片，去年香港電影票房收入1.5億元，按年下跌72.7%；香港電影占整體電影票房收入比例亦見4年新低，由前年佔逾40%，跌至去年佔約15%。去年全港最賣座電影為日本電影「鬼滅之刃無限城篇」，票房收入9760萬元，為2020年以來首有全年票房冠軍收入不足1億元。2020年本港正值新冠疫情 ，戲院共停業163天。去年十大賣座電影亦未見港片，亦是自2019年以來首次。

報導指出，香港電影工作者總會發言人田啟文形容港產片開拍數量和票房減少屬預期之內，現階段難研判未來趨勢，「不會一夕之間大逆轉」。他認為全球電影市場均不理想，電影行業困境並非香港獨有。

田啟文說，業界今年首半年也有好消息，例如年內開拍「九龍城寨之終章」、「1941」等電影。根據彙編，「九龍城寨」系列電影首集「九龍城寨之圍城」去年在日本上映半年，票房收入約2700萬港元。田說，業界與其回顧過去數據，不如專注當下，珍惜每一部開拍的作品，在行業轉型期提升競爭力，而未能開拍的作品應做好準備，「等有空間（開拍）的時候就可以去開」。