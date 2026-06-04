李小龍粉絲 丹麥影帝動漫展耍雙節棍 到故居朝聖打卡
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香港首屆「Comic Con」日前閉幕，今年邀請了多位國際級巨星訪港，當中包括丹麥影帝邁茲米克森(Mads Mikkelsen)。邁茲米克森是李小龍迷，他不單在場內大耍雙節棍，活動後更留港遊玩，與同行的諾曼瑞杜斯(Norman Reedus)去到李小龍「故居」打卡。
香港01報導，邁茲米克森憑「沉默的羔羊前傳」(Hannibal)及「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)廣受歡迎。
他在「Comic Con」期間，在個人社交平台上載一段耍雙節棍的片段，手法之純熟收放自如。而活動過後，他更相約同行的諾曼瑞杜斯，去到九龍塘金巴倫道41號，李小龍「故居」門前打卡。
事實上，邁茲米克森自小都沉迷動作，從影以來亦演出過不少動作戲，而在新作驚慄電影「邦尼殺死他」(Dust Bunny)中，他飾演一名殺手，便曾向導演提議在動作場面上加入李小龍的動作元素。
他在訪問中透露：「其實自小已經想成為特技演員，不斷在地上翻滾摔撻。我亦練過體操，因此在做特技動作時非常有用。」
對於向李小龍致敬，導演當時亦透露有跟邁茲米克森一同研究︰「我們像小朋友一樣，親自用李小龍公仔設計不同特技動作、練習步法，我亦提議不如加入雙節棍。」邁茲米克森亦興奮地表示：「能夠有一個時刻，讓我假扮成為李小龍，實在非常過癮。」
報導指出，李小龍故居「棲鶴小築」在1974年由富商余彭年購入，曾改為經營「羅曼時鐘酒店」，最終於2019年被拆除。粉絲俱樂部「李小龍會」在2025年7月因辦公室租約屆滿，於是暫時關閉。目前民間朝聖的重心，主要轉移至維多利亞港旁「星光大道」上的李小龍銅像。
他在個人社交平台上分享耍雙節棍片段，動作收放自如、手法純熟，明顯向李小龍致敬，也成為活動期間最受注目的亮點之一。 活動結束後，他相約同行的諾曼瑞杜斯前往九龍塘金巴倫道41號，亦即李小龍昔日故居位置門前打卡留影，延續朝聖行程。 報導指出，李小龍故居棲鶴小築已於2019年拆除，粉絲俱樂部也暫時關閉，因此民間朝聖重心現多轉到維港旁星光大道的李小龍銅像。
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他在個人社交平台上分享耍雙節棍片段，動作收放自如、手法純熟，明顯向李小龍致敬，也成為活動期間最受注目的亮點之一。
活動結束後，他相約同行的諾曼瑞杜斯前往九龍塘金巴倫道41號，亦即李小龍昔日故居位置門前打卡留影，延續朝聖行程。
報導指出，李小龍故居棲鶴小築已於2019年拆除，粉絲俱樂部也暫時關閉，因此民間朝聖重心現多轉到維港旁星光大道的李小龍銅像。
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