港星伍詠薇搭地鐵曾遭「性器官頂住」 鼓勵勇敢舉報

香港女星伍詠薇重提昔日搭地鐵曾遇「鹹豬手」，透露慘遭男子的性器官「頂」住。（取材自HOY節目「九運會客室」)

香港 藝人伍詠薇與李凱賢（Brian）為 HOY TV 主持的訪談節目「九運會客室」在網上大受歡迎。兩名主持日前接受訪問，分享拍攝幕後趣事與節目亮點。

香港01報導，伍詠薇表示，「九運會客室」的嘉賓以「中女」為主，並有玄學師傅坐鎮。她坦言對節目內容深感興趣，希望透過訪問不同年紀的女性，分享她們昔日如何捱過逆境並走向成功的經歷，藉此鼓勵香港女性勇於追求自我。她透露，初期邀請嘉賓時曾遭遇拒絕，但隨著節目建立口碑，現時已有不少朋友主動聯絡表示想參與拍攝。

兩名主持預告，最新一集將邀請簡慕華及梁嘉琪擔任嘉賓，節目更會探討娛樂圈的「鹹豬手」話題。伍詠薇在節目中重提自己未入行前的遭遇，透露當年搭乘地鐵 時曾遭人以性器官頂撞，她隨即在車廂內當場抓住並斥責對方，最終獲得熱心街坊協助。她藉此呼籲大眾，若遇到同類性騷擾事件，必須勇敢發聲舉報。

此外，早前楊思琦擔任嘉賓的集數在網上掀起熱話，甚至引發網民猜測「誰是兇手」。伍詠薇回應時大讚楊思琦工作準時，合作過程舒服。她強調，節目定位為經驗分享，講述拍戲時的真實苦樂，自己從未預期會引來如此大的迴響，亦無意參與網民的猜測遊戲。她表明，若被外界追問涉事者身分，自己絕對不會透露。