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香港電影資料館25周年展近千文化瑰寶 元彪重溫搏命史

香港新聞組／香港4日電
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文匯報 

為慶祝香港電影資料館成立25周年，「幸會25歲─香港電影資料館珍藏展」於2日晚上舉行開幕典禮。粵劇名伶羅艷卿、武打巨星元彪、劉家榮及導演吳煒倫等多位資深電影工作者皆獲邀出席。該展覽自6月3日起至明年3月29日，在香港文化博物館向公眾開放。

本次珍藏展共展出近千項由資料館搜集、修復和保存的電影文化瑰寶，當中有過百項更是首次展出，全面回顧資料館四分之一世紀以來傳承香港電影文化的工作。

多位電影人受邀上台分享創作體會，羅艷卿與元彪亦分別在各自的作品展位前合照留念。

元彪與劉家榮兩代武打演員在展館內重溫了合作電影「雜家小子」的片段，勾起舊日美好時光。兩人回憶當年的「搏命史」，形容昔日港產動作片的拍攝方式相當瘋狂，演員經常需要從幾層樓高跳落地面。

元彪透露，當年由洪金寶擔任武術指導，自己與成龍擔任武師，遇到驚險動作時「成龍不行就我跳，我不行就他跳」，很多經驗都是在當時磨練出來。他笑言，當年最興奮的是在午夜場聽到觀眾為自己完成的動作拍手。劉家榮則謙稱元彪打得更犀利，遇到危險動作時元彪甚至會因擔心其安全而阻止他上陣。

展覽現場設有多個互動打卡區，包括匯集不同年代影星25歲時劇照的「星河集郵站」互動裝置、由珍貴電影海報與霓虹燈組成的「經典海報牆」，並播放多代電影人的祝賀短片。此外，資料館亦與香港公共圖書館攜手策畫「小書屋」展區，精選歷年出版刊物供市民細味。

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