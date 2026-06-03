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教鋼琴涉非禮16歲女學生 香港78歲老師要她喊「爸爸」

香港新聞組／香港3日電
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香港一名78歲鋼琴教師涉嫌於去年在琴行授課時，多次觸碰一名16歲女學生的手腳，甚至用下體碰撞其背部。該名教師被控一項猥褻侵犯（非禮）罪，案件2日於九龍城裁判法院開審，被告吳立衛否認控罪。

明報報導，控方在庭上播放女事主的錄影會面片段，事主透露被告曾對她表示「把妳當成女兒一樣」，並要求她稱呼自己為「爸爸」。

報導，X在片中表示，案發當日上課彈琴時，被告突然拉開她的一隻手並加以撫摸。她當時感到非常噁心與反感，但因害怕而不敢表達。隨後，被告用手觸碰她的大腿，更用雙手「環抱」她的大腿。X表示，她當時試圖透過「翹二郎腿」來阻止。

報導，X進一步指控，被告隨後強行抓住她的手放在他自己的大腿上，接著更將她的手拉向他的下體。X表示，自己當時「整個人嚇傻了，當場說不出話來」。被告其後曾走出琴房喝水，返回後則站到她身後，用手觸碰她的頸部及肩膀，甚至將手伸進她的外套內，隔著上衣觸摸鎖骨下方的位置。X隨即按住被告的手阻止。

報導，X指出，被告隨後還用下體碰撞她背部中央的位置兩至三次。她表示當時內心極度恐懼，只想盡快下課，而被告在下課前還擁抱了她一次。下課後，X隨即將此事告知母親及社工，並在協助下報警。

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