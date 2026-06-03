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香港維港海量無人機求婚 靈感來自林憶蓮 網笑新郎做壞規矩

香港新聞組／香港3日電
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香港近日一場豪華無人機求婚秀，震撼全網。（取材自Threads）
香港近日一場豪華無人機求婚秀，震撼全網。（取材自Threads）

香港尖沙咀海濱上空日前上演一場全港市民共同見證的世紀求婚。一名神祕準新郎為了給女友Amy一個終生難忘的承諾，斥資達6位數，動用海量無人機將維港夜空化為專屬情書，最終成功求婚。該場求婚的畫面與消息隨即在各大社交平台引發廣泛熱議與轉載。網民笑指新郎今次絕對是「做壞求婚規矩」。

香港01綜合報導，當晚，準新郎在女友不知情的情況下，於尖沙咀海濱安排了極具視覺震撼的無人機光影秀。無人機在夜空中精準排列，交織出多幕浪漫畫面，吸引大批市民及遊客駐足歡呼。

璀璨的光點首先在夜空中幻化成一朵立體感十足的巨型玫瑰花，隨後更砌出男主角單膝跪地向女主角求婚的動態人像。除了經典的「I love you」和「Marry Me」之外，夜空中更出現了浪漫誓言：「Tonight love writes itself across the sky and into eternity（今夜，愛將自己寫在天空，直到永遠）」。

不少在現場目擊的網民紛紛笑稱，新郎此舉將求婚的標準拉得太高，令其他男士面臨巨大壓力。更有網民將此場無人機求婚與2026年3月百億富豪鍾培生求婚莊雅婷的豪門盛事作比較，認為這場求婚的構思與心思更顯誠意與浪漫。據網傳消息指出，這場無人機光影秀的耗資大約在15萬至30萬港元（約1.9萬至3.8萬美元）之間。

正當公眾在Threads和Instagram等社交平台上紛紛猜測男女主角的真實身分與求婚結局之際，女主角Amy於深夜透過個人社交平台發文公開兩人深情擁抱、親吻以及展示求婚鑽戒的高光時刻，這場全城熱話揭曉答案。

據Amy的個人社交平台資料顯示，她自我介紹為「旅行者與探險家」，熱愛周遊列國。她目前正在英國劍橋大學賈吉商學院修讀兼職碩士。

Amy在後續的發文中進一步分享了被求婚的心情。她坦言事前大概有預感到會被求婚，但沒想到規模會如此巨大。她透露，未婚夫表示整場無人機秀的構思靈感源自歌手林憶蓮演繹的經典歌曲「分分鐘需要你」，象徵兩人一同搭乘火箭前往外太空觀看流星，並在天際寫下愛情誓約。

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