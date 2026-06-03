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香港直航哈薩克明年首季恢復 每周3班 爭取赴哈免簽30日

香港新聞組／香港3日電
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香港特首李家超2日繼續率團訪問哈薩克；圖為李家超（右三）和哈薩克副總理兼國家經濟...
香港特首李家超2日繼續率團訪問哈薩克；圖為李家超（右三）和哈薩克副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林（左三）見證兩地政府部門、企業和機構交換合作備忘錄和合作協議。(取材自港府新聞處)

香港哈薩克第一大城阿拉木圖直航航班在新冠疫情期間停航，正率領70人經貿代表團在哈薩克訪問的特首李家超2日在當地見傳媒表示，兩地直航航班將於明年首季恢復。國泰航空表示，計畫以空中巴士A330-300寬體客機營運每周3班航班，該航線將是香港與哈薩克唯一直航航線。

明報報導，這次香港訪問團2日與哈薩克當地公司和機構達成43項合作備忘錄和協議，涵蓋金融、人工智能、經貿、科技、教育、航空、綠色金融等多個範疇。

翻查資料，現時持香港護照可獲3個中亞國家免簽證，包括烏茲別克和哈薩克，期限分別10日和14日，另吉爾吉斯免簽期限30日。被問到未來是否有機會放寬簽證安排，李家超表示，針對已有免簽協定的3國，目標推展至免簽30日，這是港府與哈薩克政府的目標，並已交換進一步資料給雙方政府，期望今年內達成最後協議，而出發前與烏茲別克溝通亦已有此共同意願。

據報導，國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，中亞是「一帶一路」具重要策略意義的地區，有龐大商業機遇，阿拉木圖將是國泰首個中亞航點，冀藉此推動兩地人流、物流及資金流，開拓更多新機遇。

報導稱，金怡假期董事兼首席執行官陳曉楠表示，目前前往中亞的旅行團多數經北京轉機，每月兩團。她說恢復直航後會否加團，仍要視乎當地旅遊配套，現時當地懂普通話的導遊不多。

報導引述李家超表示，與哈薩克政府合作取得實質成果，雙方同意全速就簽訂全面避免雙重課稅協定展開磋商，對促進和保護投資協定展開討論，會盡快落實。

報導說，李說，數碼港、科技園公司及港深創科園已與哈薩克科技園區「阿斯塔納樞紐」協議加強創科合作；港交所則與阿斯塔納樞紐及阿斯塔納國際金融中心協議加強合作，促進綠色金融生態系統發展、跨境上市及大宗商品交易市場合作機遇；香港的資本公司與哈薩克主權財富基金亦會共同投資1億美元（約7.8億港元），在哈薩克建立區域血液淨化產品製造中心。

報導指，訪問團在哈薩克到訪多個當地金融機構、主權基金、投資公司等，3日將到訪納扎爾巴耶夫大學。李家超說，香港兩間大學4日會與該校簽署合作備忘錄，以拓展兩地學校合作；同日亦會到訪當地國家博物館，下午轉往烏茲別克繼續行程，5日啟程返港。

香港特首李家超2日繼續率團訪問哈薩克。圖為李家超(前排右)到訪哈薩克拜特雷克國家...
香港特首李家超2日繼續率團訪問哈薩克。圖為李家超(前排右)到訪哈薩克拜特雷克國家投資控股公司，與該公司董事會主席卡拉戈伊申(前排左)會面。(取材自港府新聞處)

哈薩克 香港 簽證

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