活化為香港首座「文化別墅」 虎豹別墅年底起分階段重開

香港一級歷史建築虎豹別墅1日舉行啟動典禮，將於年底重新開放，盼打造成文化地標。（中通社）

停運逾3年的虎豹別墅將於年底再次開放，將會活化為香港 首座「文化別墅」項目，由文化體育及旅遊局委聘藝術文化基金會（FAC），以非牟利及自負盈虧方式營運。有代表於1日啟動典禮上分享指，別墅將採取收費入場，初步預計門票約100港元（約12.7美元）。由今年底起分三階段逐步開放，涵蓋光影潛行室、音律閣、藏書閣及光影廂房等設施，並接待藝術家駐留創作。

大公、文匯報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩1日表示，期望虎豹別墅透過各類藝術文化節目，成為遊客感受香港歷史的必遊之地，同時幫助本地創作走向世界。

虎豹別墅執行總監毛國靖表示，首階段預計於年底開放部分空間予公眾參觀，亮點設施包括結合數碼科技與本地及海外藝術家裝置作品的光影潛行室，可用作聲音藝術裝置展覽、小型演奏會及工作坊場地的音律閣等。

第二階段預計於明年初推出，主打更深層文化參與，擬開放藏書閣及光影廂房，並將設立藝術家駐留空間，分批接待本地及海外藝術家進駐，透過開放工作室、分享會及工作坊，讓訪客走進創作過程並與藝術家交流。第三階段預計在2028年或之前推出，將開放紀念品店與咖啡店。

館方同時設立會員計畫，提供折扣、家庭套票及優先入場等安排，及會提供場地租借服務。

羅淑佩表示，活化工程完成後，虎豹別墅將以更多元方式推出藝術文化節目，包括展覽、電影放映、舞台演出、工作坊，以及聯同本地與國際藝術家開展駐留創作合作。她期望虎豹別墅成為旅客必到景點，以及作為本地創意人才的培育搖籃與展示平台，讓本地創作走向世界。

FAC藝術文化基金會主席兼Villepin集團首席執行官潘雅德表示，基金將把虎豹別墅打造為全民共享的文化莊園，同時成為藝術對話交流平台。

位於香港灣仔大坑道15A號的虎豹別墅，是已故商人胡文虎建造的別墅及花園，屬於一級歷史建築，但上手虎豹音樂基金於2022年12月停止營運，提早將虎豹別墅交還予港府。港府其後邀請非牟利機構提交營運建議書，並於去年公布接納由FAC提交的建議書，並將簽訂為期3年服務協議。

虎豹別墅小檔案

歷史背景：「萬金油大王」胡文虎1935年建造的私人別墅。

建築風格：採獨特的中式文藝復興風格，融合中西特色。

著名景點：曾以壁畫及雕塑（如「十八層地獄」）聞名的「萬金油花園」已拆卸，僅存別墅主樓。

現況與活化：被列一級歷史建築，港府接管後曾活化為音樂學院「虎豹樂圃」，現由發展局推行定期導賞團供公眾預約參觀。

圖為香港化體育及旅遊局局長羅淑佩（前排中）等嘉賓出席啟動典禮。（中通社）

香港一級歷史建築虎豹別墅1日舉行啟動典禮，將於年底重新開放，盼打造成文化地標。（中通社）

香港一級歷史建築虎豹別墅1日舉行啟動典禮，將於年底重新開放，盼打造成文化地標。（中通社）