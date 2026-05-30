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「看著我長大」…香港1中學副校長「公主抱」女學生惹議

香港新聞組／香港31日電
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圖為一對學生情侶示意圖，與新聞當事人無關。(圖／AI生成)
圖為一對學生情侶示意圖，與新聞當事人無關。(圖／AI生成)

近日香港屯門有中學校長涉在新加坡辱罵保安，最終引咎請辭，香港教育界再有教職員陷入爭議。30日又爆出慈雲山中華基督教會協和書院一名男副校長，兩年前在課室曾「公主抱」一名女學生，行為過於親密，引發各界爭議。

綜合香港01等港媒報導，教育局回覆查詢指，於2024年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。

近日網上有人發布兩張照片，其中一張照片顯示一名男子與一名穿著校服的女生合照，而女生的手摟抱在男子腰上。另一張照片則是該名男子與一名穿著校服的女生疑在課室內互動，男子更將女生以「公主抱」姿勢抱起。

發布照片的人在帖文指，相信兩張照片中的男子為中華基督教會協和書院一名姓戴的副校長，不過帖文沒有說明是何時發生，但有留言指事件發生在兩年多前。

根據網上流傳的相片，疑似由女事主親自題字，形容涉事副校長是她「最好的班主任」，亦以「睇住我大（看著我長大）」來描述師生關係，並對對方的信任表示感謝。 惟相片曝光後，網民對事件看法不一，部分人認為師生肢體接觸不當，亦有人認為此舉不過是表達師生情誼。

根據協和書院網頁，學校數學科在去年3月21日至23日，舉辦了上海蘇州姊妹學校（數學科）文化交流團，戴副校與另外兩名老師帶隊，當時其職銜為老師。今年3月27日至30日，戴及另一位副校長帶領學生到杭州交流，職銜已改為副校長。即事發時，戴仍未升作副校長。

教育局回覆查詢指，於2024年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。

教育局強調十分重視教師的專業操守，「教師專業操守指引」清晰說明教師應有的專業操守及行為規範，保障學生福祉。教師在任何情況下均須履行職責，緊守工作崗位，行為亦須符合專業操守，讓同學能夠在安全有序的校園環境下學習。

香港 教育局 新加坡

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