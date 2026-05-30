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富途證券挨刀、收緊內地客開戶 香港掀跨境金融監管風暴

香港特派員李春
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號稱「香港最大的科技券商」富途證券被開刀問斬。(取材自微博)
號稱「香港最大的科技券商」富途證券被開刀問斬。(取材自微博)

香港連日焦點都在跨境金融領域，具體點就是涉中港跨境金融領域，包括中證監對「香港最大的科技券商」課罰重金，港證監搜查中國大券商在港辦事處，以及香港銀行不再為內地客開戶等，有人稱之為監管收緊，有人認為已現監管風暴。

一是中國證監會、中國央行等八部門，打擊境外券商非法跨境從事證券及期貨等活動，首先開刀問斬號稱「香港最大的科技券商」富途證券，指其未取得境內牌照非法經營證券及期權業務，對公司課罰以18.5億元人民幣。同一時間，香港證監會突擊搜查兩家中國券商香港分公司，調查涉嫌與股票發行相關的不當違規行為。

與之同時，網上瘋傳，內地客到香港的中國銀行申請投資戶口被拒，銀行要求簽署跨境披露聲明，有的還要提供資金來源證明，且應確保資金來源合法合規。更有傳出，不僅新開戶未能獲准，銀行對現有中國客戶有可能不再提供投資產品及服務，已開通的產品或服務亦有可能被終止，銀行稱之為配合相關監管要求。

風潮初起，來因說法多，有說是中國出口大增，外儲未急增，懷疑外匯有地下管道流出，是以當局要求加強跨境資金流動，一波接一波的清查。深圳出往香港的口岸，更是強化行李搜查，海關關員第一句話就問帶了多少錢。

第二種說法是中國當局對大批資金流出，去炒港股、美股極為不滿，今次中國監管方面明確，港資證券不得在中國發展投資客戶；香港監管方面也明確，非在港工作和居住的中國居民不能有投資戶口，資金須證明非來自中國，否則不得在港炒港股美股。

第三是近年中國投資領域也「內卷」，Ａ股波動、樓市崩塌，實體虧損，銀行低息逼走存戶，大批有錢階層中客，以不同管道將資金弄進香港然後開投資戶口，主炒香港樓市、股市甚至美股。因其身在內地，要知悉市場只能翻牆，所以中方圍剿跨境券商及ＶＰＮ，切斷資訊和資本通路。

數據也證實香港大批資金湧入，香港金融管理局最新數據說，香港銀行存款總額自2003年後已連升23年，單是今年三月已高達19.6兆港元，再度刷新香港紀錄。

前些年香港有移民潮，錢隨人走，近年以人才等管道，數十萬內地居民移入香港，也有大筆錢從不同管道流入，香港現在也有「合規常態化」、重塑市場資金流動結構的要求。

香港

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