香港17萬公務員薪酬淨指標調查 高層4.12%、低層1.17%

港府公務員事務局28日表示，薪酬趨勢調查工作完成，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為加4.12%、加2.64%及加1.17%；圖為香港政府總部。（中通社）

香港 政府28日公布薪酬趨勢調查結果，顯示高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為4.12%、2.64%及1.17%。公務員事務局表示，港政將考慮淨指標、香港經濟狀況及公務員士氣等六大因素，以決定今年約17萬公務員的薪酬調整幅度。同時，10月1日起將推行公務員評核制度優化計畫，未來增薪點將與工作表現直接掛鉤，表現欠佳者將不獲發放增薪點。

大公、文匯報報導，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員的增薪點須與工作表現直接掛鉤，有工作表現令人滿意的公務員才會獲發增薪點，並不是自動獲得。

楊何蓓茵表示，已知會部門10月1日開始推行公務員評核制度優化計畫（第一期），要求各級評核人員按照常態分布、如實評核下屬的工作表現，更有效地區分員工不同的工作表現水平，建立更嚴謹的評核制度和獎懲制度。在六級評核機制下，工作表現欠佳的同事會被更有效地辨別出來，工作表現優秀出色的同事亦會獲得較其他同事更高的評級。

楊何蓓茵進一步表示，局方已要求工作表現在六級評級制中被評為第4級、第5級及第6級的公務員不應獲發增薪點。而第4級至第6級這三級作為總體合計，給予指引和參考的百分比定於10%，但鑒於不同部門或有不同狀況，容許可以下調5%作緩衝，希望最少可達到5%。

多名立法會議員認為，有關措施方向正確，可做到獎罰分明，但關注不應設立硬性比例，以免出現「交人頭」情況。議員指出，若部門整體表現良好，強制劃出一定比例評為較差等級並不合適，特別是規模較小或工作表現難以量化的部門，評核時或面對困難。

明報報導，有關薪酬趨勢指標，有人力資源顧問認為整體數字合理，不過低層的淨指標與市場規律有落差。有顧問則認為人工智能(AI)影響初級職位，令低層的淨指標低於中高層。他們認為公務員加薪幅度對私人市場影響不大。

香港人力資源管理學會去年10月公布調查，逾三成受訪企業擬今年加薪，預測平均加3.5%。學會前會長孔于人表示，當時未有中東戰事等影響，結果與現時實況難比較。他稱加薪3%至3.5%屬正常範圍，因此政府公布今年高層及中層薪酬趨勢淨指標在合理範圍，低層則與過去市場規律有落差。

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠認為，低層的淨指標低於中高層符合現實，不少企業引入AI取締初階文書工作，秘書、文員需求下跌，基層員工面臨裁員及凍薪，議價力較弱，而中高層未受影響。