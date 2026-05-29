赴星交流辱罵保安 香港中學校長道歉辭職 叮嚀學生不要學

香港 屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡 爆粗事件後，涉事的校長李卓興28日就事件致歉，指已經向校董會遞交辭職信，將會配合教育局 及校董會的一切調查及安排；同時，他亦會辭去現時在地區的一切職務。

大公報報導，李卓興表示，作為校長，應該要以身作則，無論任何情況，都應該保持冷靜及克制，「但係我冇做到，為此我向大家承認並道歉。我亦會深刻反省，希望各位同學唔好學我，在任何時候，都要盡力保持冷靜，用理性的方式解決問題，以我為戒，不要因為一時衝動講出令自己後悔的說話。」他對事件給全港市民及新加坡相關人士帶來困擾，再次致歉，「再一次向大家說聲：對唔住。」

該校校董之一、前立法會議員黃俊碩表示，校董會已收到李卓興請辭，將於一兩日內召開會議，討論是否接受李卓興的請辭。民政事務總署28日表示，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，及屯門新景關愛隊隊員的通知。

屯門新會商會中學校長李卓興22日帶領學生參與新加坡交流團期間，疑因旅遊巴違泊問題，在裕廊戰備軍協俱樂部與保安發生爭執，一度疑以粗言辱罵對方。片段在網上迅速發酵，教育局要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件，情況嚴重者，可取消其教師註冊；新會商會中學法團校董會發表聲明指，若有違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。