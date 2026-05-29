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全球AI熱 香港4月出口升42.9%增幅5年最大 2類產品搶眼

香港新聞組／香港29日電
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港府統計處28日發表對外商品貿易統計，香港出口連升第26個月，4月整體出口貨值同...
港府統計處28日發表對外商品貿易統計，香港出口連升第26個月，4月整體出口貨值同比勁升42.9%。(中通社)

受惠全球對人工智能（AI）相關電子產品需求強勁，香港出口連升第26個月。4月整體出口貨值同比勁升42.9%，為2021年1月以後最大單月升幅，而首4個月則大升35%。單是「電動機械及零件」與「通訊及音響設備」兩大類別的出口額已合共增加逾1300億元，印證香港作為全球高增值電子產品及組件供應鏈樞紐的不可替代地位。

大公報報導，香港工業總會主席林世豪表示，除了傳統歐美市場復甦外，香港出口東盟成績亮麗，例如新加坡泰國，分別急升126.3%及84.7%，反映亞洲區內供應鏈正加速整合，加上東盟製造業對精密電子零件的龐大需求，顯示香港工業界近年積極開拓東盟等「一帶一路」的策略已見成果。

林世豪表示，目前出口反彈為香港提供了全速推動「新型工業化」的黃金契機。工總支持特區政府繼續投資AI及微電子等具競爭優勢的先進製造產業，加快北部都會區創科園區建設，香港亦應積極配合國家「十五五」規畫，深化與大灣區內地城市的產業鏈協同發展，完善本地創科及新型工業生態圈。

立法會議員（工業一）黃永威表示，市場全面向好，反映港商多元化布局成效顯著。同時，香港憑藉國際樞紐優勢，承接內地高端電子、AI產業外銷訂單，帶動轉口貿易高增長。展望後市，全球AI超級周期持續，業界訂單充足，出口增長動力穩固，但下半年受高基數、地緣政治局勢及外圍政策波動影響，出口增速或溫和回落。

貿發局研究總監龐溟表示，中美領導人5月會晤後，貿易環境改善，預計將降低不確定性，進而提振企業信心。在此背景下，香港作為區域和全球供應鏈的關鍵節點，其出口表現預計將在今年餘下時間保持穩健增長，但貿易前景仍受中東局勢及能源價格走勢影響，可能左右貿易流動和市場需求。

香港中華出入口商會副秘書長李志峰指出，因應全球AI熱潮，香港電子企業亦受惠甚多，加上目前中美關係趨於緩和，出口前景偏正面。

報導指出，上月與去年同月比較，香港輸往亞洲的整體出口貨值上升43.7%，特別是新加坡升126.3%、泰國升84.7%、越南升69.3%、內地升40.7%，而美國亦升近38%。按產品分類，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」升49.5%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」升54.6%，而「辦公室機器和自動資料處理儀器」升41.5%。

香港 新加坡 泰國

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