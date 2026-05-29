神23天宮視頻首曝 黎家盈露招牌笑臉 3天完成交接任務

神二十一和神二十三兩個乘組，指令長、02航天員和載荷專家都分別在交接文件上鄭重簽名。 (視頻截圖)

神舟21號和神舟23號航天員乘組28日進行交接，香港 首位航天員黎家盈在太空中工作的視頻也首次公開。黎家盈在25日進入空間站，短短3天之內完成交接任務。畫面中她看起來精神奕奕，她在交接文件上鄭重簽下自己的名字。

文匯報報導，在交接儀式中，官方首次公布了黎家盈在太空中工作的視頻。她身著深藍色艙內航天服，髮型梳成利落的馬尾辮。可愛的是，受到空間站微重力的影響，黎家盈的辮子也在空中漂浮起來。與空間站其他5位男性航天員相比，黎家盈的身材嬌小，但她身姿挺拔，動作利落，更有英姿颯爽的風采。

在空間站鑰匙交接過程中，黎家盈表情全程保持嚴肅。交接儀式完成後，她與隊友們一起熱烈鼓掌，又露出招牌式的彎彎笑臉。黎家盈的首次太空飛行，狀態非常不錯。

神21和神23乘組的指令長、02航天員和載荷專家都分別在交接文件上鄭重簽名。神21指令長張陸將中國空間站鑰匙交接給神23指令長朱楊柱。張陸表示，就要離開中國空間站了，心中非常地不捨。

「這些天和大家在一起生活工作非常地開心、非常地愉快。」張陸說，神23乘組展現出的1+1+1=1團隊精神，還有1+1+1>3的工作能力，給人留下深刻印象。後續，相信神23乘組在空間站一定能夠工作得更好，希望將來把空間站運營得更好，並將在北京等待神23乘組的凱旋。

報導指出，神23指令長朱楊柱表示，感謝神21乘組在生活、工作各個方面事無鉅細的充分交流和經驗傳授。「這幾天來，我們真的非常地感激，也非常佩服你們的敬業精神，7個月來你們把工作完成得特別圓滿，我們後續一定會傳承你們的工作精神和寶貴的經驗，將屬於我們乘組的飛天接力棒，穩穩當當地跑好，向你們學習，圓滿完成後續任務。」朱楊柱表示。