我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

神23天宮視頻首曝 黎家盈露招牌笑臉 3天完成交接任務

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
神二十一和神二十三兩個乘組，指令長、02航天員和載荷專家都分別在交接文件上鄭重簽...
神二十一和神二十三兩個乘組，指令長、02航天員和載荷專家都分別在交接文件上鄭重簽名。 (視頻截圖)

神舟21號和神舟23號航天員乘組28日進行交接，香港首位航天員黎家盈在太空中工作的視頻也首次公開。黎家盈在25日進入空間站，短短3天之內完成交接任務。畫面中她看起來精神奕奕，她在交接文件上鄭重簽下自己的名字。

文匯報報導，在交接儀式中，官方首次公布了黎家盈在太空中工作的視頻。她身著深藍色艙內航天服，髮型梳成利落的馬尾辮。可愛的是，受到空間站微重力的影響，黎家盈的辮子也在空中漂浮起來。與空間站其他5位男性航天員相比，黎家盈的身材嬌小，但她身姿挺拔，動作利落，更有英姿颯爽的風采。

在空間站鑰匙交接過程中，黎家盈表情全程保持嚴肅。交接儀式完成後，她與隊友們一起熱烈鼓掌，又露出招牌式的彎彎笑臉。黎家盈的首次太空飛行，狀態非常不錯。

神21和神23乘組的指令長、02航天員和載荷專家都分別在交接文件上鄭重簽名。神21指令長張陸將中國空間站鑰匙交接給神23指令長朱楊柱。張陸表示，就要離開中國空間站了，心中非常地不捨。

「這些天和大家在一起生活工作非常地開心、非常地愉快。」張陸說，神23乘組展現出的1+1+1=1團隊精神，還有1+1+1>3的工作能力，給人留下深刻印象。後續，相信神23乘組在空間站一定能夠工作得更好，希望將來把空間站運營得更好，並將在北京等待神23乘組的凱旋。

報導指出，神23指令長朱楊柱表示，感謝神21乘組在生活、工作各個方面事無鉅細的充分交流和經驗傳授。「這幾天來，我們真的非常地感激，也非常佩服你們的敬業精神，7個月來你們把工作完成得特別圓滿，我們後續一定會傳承你們的工作精神和寶貴的經驗，將屬於我們乘組的飛天接力棒，穩穩當當地跑好，向你們學習，圓滿完成後續任務。」朱楊柱表示。

香港

上一則

百分百原汁？NFC果汁配料表水排第一 「好想來」下架

下一則

遛狗不拴繩…狗竄馬路撞倒女子害命 邯鄲狗主人殺狗拒認

延伸閱讀

準備回家、快樂全寫在臉上 神21乘組移交空間站鑰匙

準備回家、快樂全寫在臉上 神21乘組移交空間站鑰匙

神舟23號太空船發射 女太空人是港籍的「她」

神舟23號太空船發射 女太空人是港籍的「她」
神舟23號港產首位女太空人5.24升空 黎家盈：發揮獅子山精神

神舟23號港產首位女太空人5.24升空 黎家盈：發揮獅子山精神
神舟23號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接

神舟23號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25
川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行，讓她在中國快速圈粉。（視頻截圖）

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

2026-05-22 09:30
中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部網站）

美海軍部稱「對台軍售暫緩」中國外交部發聲了

2026-05-22 09:27

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮