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雙腿綁千支私菸闖香港海關 外觀如鋼鐵人 49歲男判囚6周

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香港海關5月27日截查涉案49歲抵港男旅客，檢獲1,181支未完稅香菸；涉案男子...
香港海關5月27日截查涉案49歲抵港男旅客，檢獲1,181支未完稅香菸；涉案男子小腿藏滿私菸，猶如「鋼鐵人」。（取材自香港海關）

香港海關27日於九廣東鐵的落馬洲支線管制站截查一名49歲抵港男旅客，在其身上檢獲1181支未完稅香菸。男子因違反「應課稅品條例」被捕，28日在粉嶺裁判法院，被判處監禁6星期及罰款1800元(約229美元)。

香港01報導，據海關提供圖片可見，涉案男子穿著有彈性的長褲，其雙腳小腿位置藏滿私菸，凹凸不平，外觀猶如「鋼鐵人」(Iron Man)。

男旅客身上檢獲的1181支未完稅香菸，估計市值約4800元(約612美元)，應課稅值約3900元，由於他未向海關人員作出申報，檢獲後隨即被捕。

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據「條例」，香菸屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私菸，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。刑罰級別屬於刑事罪行，一經定罪會留下案底，嚴重影響個人前途。

另據報導指出，市民常見誤解： 「我只是買一兩包自己抽，抓到頂多罰款了事吧？」事實上， 雖然法庭會根據涉案私菸的數量來量刑，但購買私菸本質上就是違法行為。海關近年亦加強執法，聯同屋邨管理處等部門打擊派發私菸傳單及電話訂購私菸的活動。

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