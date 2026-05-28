2主因助攻 香港首超瑞士 登上全球最大財管中心

受惠中國資金流入及股市暢旺，香港 首次超越瑞士 成為全球最大跨境財富管理中心。波士頓 諮詢公司(BCG)發表報告顯示，香港2025年財管規模達2.95兆美元(約23.01兆港元)，高於瑞士的2.94兆美元，成為全球財富管理「世一」。

大公、文匯報報導，波士頓諮詢公司發表「2026年全球財富報告：大重組」，當中比較香港、瑞士及新加坡全球三大跨境財富管理中心優勢。香港去年跨境財富管理規模增長10.7%，主要得益中國資金流入，以及表現強勁的股票市場—該市場實現顯著的IPO活動，並在權重較高的互聯網平台領域獲得強勁增長。

報告指出，內地資金占香港資產管理規模逾六成，香港正鞏固作為中國通往全球市場門戶的角色。這種高度依賴也使香港的發展受到內地經濟及監管政策的影響。預期到2030年，香港市場保持每年約9%的增長，屆時跨境財富管理規模將達4.6兆美元，高於全球平均水平。

去年瑞士跨境財富管理規模增長7.6%。客戶群主要面向西歐市場，較少有香港等競爭對手的市場的資金流入。報告認為，這種定位亦是一項優勢，因地緣政治不確定性加強瑞士作為核心全球財富管理中心地位，吸引來自中東等動盪地區避險資金。預計到2030年，瑞士市場保持平均每年增長6%，規模為4兆美元。

新加坡定位為亞洲最多元化的財富中心，充當亞洲與西方資本市場之間的中立渠道。使其成為中美緊張局勢下避險資金受益者。此外，監管穩定性、機構公信力，以及強大的財管生態系統，吸引超過2000家單一家族辦公室，以及逾100家獨立財富管理公司落戶。當地去年跨境財富增10.3%，規模2.1兆美元，預計未來5年每年增9%至3.3萬億美元。

報導指出，財政司司長陳茂波表示，國家「十五五」規畫明確支持香港強化國際資產及財管中心功能，亦是香港「金融+」發展策略重要一環。內地及亞洲對資產及財管需求加速增長，料為港開創更大發展空間。

陳茂波表示，當前環球投資者積極尋求多元化資產配置，香港憑藉「一國兩制」下的優勢；自由、開放、透明和可預期的經濟政策；穩定安全的投資環境，以及跨越市場的聯通優勢，吸引愈來愈多超高淨值人士及家族辦公室落戶，並在香港投資。