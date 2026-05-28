香港機場辦登機託運 T2比T1快20分鐘 6店舖24小時營運

香港機場二號客運大樓27日正式啟用，機管局表示，當天約4200名旅客使用該大樓，T2啟用後，預計每年旅客處理能力可達3000萬人次；圖為旅客拍照留念。(中新社)

香港 國際機場第二客運大樓(T2)離港設施27日正式啟用，配備先進智能登記系統和自助行李託運設施。直擊現場運作，發現辦理登機手續的效率明顯提升，有旅客表示，平均5分鐘至10分鐘即可完成登記及行李託運，比T1最多快20分鐘，智慧化設備的配置也大幅提升出行便利性，且從市區往T2的交通亦方便快捷。

大公、文匯報報導，香港機場管理局主席林天福及行政總裁張李佳蕙昨晨巡視T2運作。張李佳蕙表示，27日上午T2運作順利，從T1前往T2未有出現明顯問題，亦已增設大量設計簡潔易明的指示牌，同時加派人員協助引導。她估計27日啟用首日全天有約4200名旅客使用該大樓，未來12個月將累積接待800萬人次，未來更有條件把T2及客運廊(T2C)進一步擴建至處理5000萬人次。

T2離港層設有P至W共8個登記行段，提供68個特快行李託運櫃枱、58部自助登記櫃枱及108個混合人工及自助的登記櫃枱。智能登記櫃枱及自助行李託運櫃枱旁均有大量職員在旁主動提供協助。

旅客劉先生表示，從下車到完成行李交付，全程僅耗時10分鐘，認為T2的最大優勢是大幅節省時間，較T1省去10分鐘至20分鐘的排隊及行李託運等候時間。

報導指出，運輸署日前已公布，港鐵機場快線機場站連接二號客運大樓的三號及四號月台已經啟用，城巴及龍運巴士共29條機場巴士路線(A線)及17條通宵機場巴士路線(NA線)往機場方向的服務，由27日首班車起會途經二號客運大樓落客區。

若是在一號客運大樓(北)下車，前往T1接機大堂，再通過門口右側的室內行人連接通道前往T2，沿指示牌步行約5分鐘至10分鐘，再搭乘扶手電梯到離港層(L7)，全程約15分鐘即可從T1步行抵達T2。

報導說，機管局指T2定位為年輕、區域性航空公司為主，14間餐廳分布於離港層美食廣場及旅遊車候車大堂。其中，美食廣場11間餐廳涵蓋快餐、茶飲、咖啡及甜品等不同品類。其中有6間店舖為24小時營運。

價格方面，位於旅遊車候車大堂的餐廳價格較為廉宜，有餐廳供應50元兩餸飯，餐廳職員表示T2啟用前多數是機場員工光顧，期望T2啟用後有愈來愈多旅客生意。而離港層美食廣場距離保安閘口更近，旅客用餐後僅需步行一分鐘便可入閘。