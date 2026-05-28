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香港最嚴控菸令奏效 AI免費戒菸服務 吸菸率8.5%創低

香港新聞組／香港28日電
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香港吸菸率創歷史新低，由1980年代初期的23.3%，持續降至去年的8.5%；圖...
香港吸菸率創歷史新低，由1980年代初期的23.3%，持續降至去年的8.5%；圖為塗有控菸海報的電車從香港街頭駛過。(新華社)

本月31日是「世界無菸日」，衛生署27日公布香港吸菸率由上世紀80年代初的23.3%持續降至去年的8.5%，創歷史新低，習慣每日使用電子菸或加熱菸等另類吸菸產品人數亦下跌，反映香港「最嚴控菸令」成效顯著。當局上月底起禁止在公眾地方管有電子煙等「另類煙草產品」，控煙酒辦公室主任林民聰形容執法順利，控煙酒辦已巡查3300次，發出39張定額罰款通知書。

大公、文匯報報導，政府統計處27日出版最新一期「主題性住戶統計調查報告書」，顯示去年約54萬名香港市民在統計時有每日吸食傳統菸的習慣，占全港所有15歲及以上人口的比率為8.5%，較2023年的9.1%還要低。另外，去年每日使用電子菸的15歲及以上人士占人口比率0.1%，亦較2023年的0.2%比率低；此外每日使用加熱菸的人口比率，則由2023年的0.1%，降低至無法準確估算水平。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，香港吸菸率下降至歷史新低，成國際上成功控菸典範，而另類吸菸產品禁令自2022年4月生效以來，使用人數持續減少，反映禁令成效及重要性。

報導指出，衛生署每年會推行「六月．戒菸月」活動，昨起透過全港300多間社區藥房免費派發一星期戒菸藥物試用裝，以及透過50多間中醫診所派發中醫戒菸耳穴貼，協助煙民戒菸。

衛生署亦與港大護理學院合作，推出「智聊戒」人工智能（AI）戒煙輔導服務先導計劃；港大護理學院教授王文炳稱，24小時服務的智聊戒可提供戒煙資訊，根據使用者吸煙史和戒煙偏好給予「個性化」戒煙輔導，亦可提供情緒支援，協助練習拒煙技巧。

報導說，港府計畫明年全面落實傳統香菸統一包裝設計及完稅標籤制度。香港吸菸與健康委員會主席湯修齊表示，委員會繼續全力支持政府推行的控菸措施，實施傳統吸菸產品統一包裝和禁止加味菸，將有效減低菸草產品的推廣效果和吸引力，降低菸草商對市民的營銷力度。

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