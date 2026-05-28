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「草蜢」蔡一傑抗癌暴瘦 現身茶餐廳與粉絲合照難掩疲態

香港新聞組／香港28日電
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蔡一傑近況曝光，他在茶餐廳低調現身，戴帽難掩抗癌疲態。（取材自抖音）
蔡一傑近況曝光，他在茶餐廳低調現身，戴帽難掩抗癌疲態。（取材自抖音）

「草蜢」成員蔡一傑早前驚爆確診惡性腦瘤並接受了開腦手術，其健康狀況一直牽動歌迷的心。日前，有網民在香港偶遇蔡一傑，雖然他一身休閒服飾，但仍難掩他抗癌以來的疲態。對於歌迷要求合照，蔡一傑態度親切沒有拒絕，還接過歌迷的手機自拍。

香港01報導，從網民上載的照片可見，當日蔡一傑獨自一人坐在茶餐廳角落的位置用餐。他身穿寬鬆的酒紅色T恤搭配黑色短褲，頭上戴著一頂黑色棒球帽，並特意把帽簷壓得極低，似乎有意遮擋開腦手術後留下的傷疤。

看到蔡一傑眼神中流露出一絲滄桑，不少粉絲看過照片後大呼心痛，紛紛留言：「瘦了好多了」、「希望蔡一傑快點康復」。

雖然當日蔡一傑素顏現身，精神亦略顯疲憊，但當他被網民認出並上前禮貌要求合照時，他非但沒有拒絕，更表現得完全沒有明星架子。

一向出名「貪靚」的蔡一傑，非但一口答應了女粉絲的請求，更在鏡頭前努力展露溫和的笑容。該名幸運的女粉絲事後在網上大讚：「真人有型，有禮貌超 nice！」原來在合照期間，蔡一傑還非常溫柔地教導女粉絲在哪個角度、哪個光線拍攝會更好看，最後他更紳士地主動接過粉絲的手機，親自「揸機」自拍，親民本色盡顯無遺。

報導指出，蔡一傑的抗癌路可謂驚心動魄。他曾憶述自己生病前某天去做義工，期間突然感到一陣劇烈頭暈與不適，當晚他致電醫生朋友求助，並即時入院接受詳細檢查，醫生神色凝重地走進病房告訴他：「蔡先生冷靜點，你腦內有一個 7cm 的惡性腫瘤。」他當時強迫自己保持冷靜，在一星期內便快刀斬亂麻決定接受開腦手術。原以為手術成功便能雨過天青，怎料翌日主診醫生再帶來第二個沉重打擊：「蔡先生，你的癌症擴散了。」

面對接連的噩耗，蔡一傑依然沒有選擇放棄，積極尋求各種治療方法。在與病魔貼身搏鬥的過程中，他的體重一度由72公斤暴跌至63公斤。他一直努力操練及瘋狂進食，最終成功回復到能夠穿著背心上陣的狀態。

香港

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