我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論表現失常 妻吉兒：當時懷疑他中風了

洗米水有多種神奇妙用 能為家中清潔幫大忙

葉問、李小龍曾光臨 65年香港佐敦醉瓊樓1主因熄燈

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港佐敦醉瓊樓26日最後營業，結束長達65年歷史。醉瓊樓在1970年代全盛時期，...
香港佐敦醉瓊樓26日最後營業，結束長達65年歷史。醉瓊樓在1970年代全盛時期，全港曾有48間店，葉問及李小龍等都是座上客。（取材自臉書）

香港結業潮持續，佐敦醉瓊樓26日最後營業，結束長達65年的歷史。1970年代全盛時期，醉瓊樓在全港有48間店，葉問及李小龍等都是座上客。據該店第三代傳人的親友透露，近年香港餐飲業步入寒冬，雖然餐廳去年曾裝修，試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，黯然離場。

香港01報導，醉瓊樓早年屬於龐大的聯營系統，惟如今全港只餘下3間「醉瓊樓」同名餐廳，其中灣仔醉瓊樓去年一度因經營困難預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，才得以重新開門迎客。

佐敦西貢街醉瓊樓近日無預警結業，網上有關注本地老舖的專頁27日公布，26日為佐敦醉瓊樓為最後營業日，據悉因經營困難所致。

佐敦醉瓊樓第二代負責人姚先生的長子，早年已自立門戶開設「老三油渣麵」，傳承醉瓊樓的鹽焗雞及梅菜扣肉等客家菜。其親友透露近年香港餐飲業步入寒冬，雖然去年10月姚先生的長子曾回醉瓊樓協助，並裝修餐廳試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，只能結束營業。

報導指出，佐敦醉瓊樓馳名正宗客家菜，至今已有65年歷史，為香港僅存醉瓊樓中歷史最悠久。創辦人當年向被譽為「當代草聖」的于右任求得墨寶，製成如今懸掛在門外的白底招牌，鑲嵌五隻啞金色大字「醉瓊樓飯店」。

根據香港美食指南OpenRice的搜尋結果，目前香港「醉瓊樓」同名餐廳，只餘下灣仔、長沙灣及油塘。雖然佐敦及灣仔兩間醉瓊樓分別獨立營運，惟同樣遇到經營困難，灣仔醉瓊樓去年一度預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，得以「在逆風中重獲生機」，重新開門迎客。

香港 李小龍

上一則

小紅書拿下「世界盃轉播權」承包今夏中國超級素材

下一則

杭州別墅藏實驗室非法供卵、胚胎移植 女花10萬元手術2次失敗還染病

延伸閱讀

香港80年陳湘記書局創辦人陳以湘112歲離世 晚年仍常巡鋪

香港80年陳湘記書局創辦人陳以湘112歲離世 晚年仍常巡鋪
香港恆地881萬美元購入紅磡「最強釘子戶」 比索價低6成半

香港恆地881萬美元購入紅磡「最強釘子戶」 比索價低6成半
封面故事／東方甜風襲來 中式茶飲熱潮席捲全美

封面故事／東方甜風襲來 中式茶飲熱潮席捲全美
從秘密酒吧到龐克商店 紐約客穿梭時光隧道

從秘密酒吧到龐克商店 紐約客穿梭時光隧道

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行，讓她在中國快速圈粉。（視頻截圖）

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

2026-05-22 09:30

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周