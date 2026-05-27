葉問、李小龍曾光臨 65年香港佐敦醉瓊樓1主因熄燈

香港佐敦醉瓊樓26日最後營業，結束長達65年歷史。醉瓊樓在1970年代全盛時期，全港曾有48間店，葉問及李小龍等都是座上客。（取材自臉書）

香港 結業潮持續，佐敦醉瓊樓26日最後營業，結束長達65年的歷史。1970年代全盛時期，醉瓊樓在全港有48間店，葉問及李小龍 等都是座上客。據該店第三代傳人的親友透露，近年香港餐飲業步入寒冬，雖然餐廳去年曾裝修，試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，黯然離場。

香港01報導，醉瓊樓早年屬於龐大的聯營系統，惟如今全港只餘下3間「醉瓊樓」同名餐廳，其中灣仔醉瓊樓去年一度因經營困難預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，才得以重新開門迎客。

佐敦西貢街醉瓊樓近日無預警結業，網上有關注本地老舖的專頁27日公布，26日為佐敦醉瓊樓為最後營業日，據悉因經營困難所致。

佐敦醉瓊樓第二代負責人姚先生的長子，早年已自立門戶開設「老三油渣麵」，傳承醉瓊樓的鹽焗雞及梅菜扣肉等客家菜。其親友透露近年香港餐飲業步入寒冬，雖然去年10月姚先生的長子曾回醉瓊樓協助，並裝修餐廳試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，只能結束營業。

報導指出，佐敦醉瓊樓馳名正宗客家菜，至今已有65年歷史，為香港僅存醉瓊樓中歷史最悠久。創辦人當年向被譽為「當代草聖」的于右任求得墨寶，製成如今懸掛在門外的白底招牌，鑲嵌五隻啞金色大字「醉瓊樓飯店」。

根據香港美食指南OpenRice的搜尋結果，目前香港「醉瓊樓」同名餐廳，只餘下灣仔、長沙灣及油塘。雖然佐敦及灣仔兩間醉瓊樓分別獨立營運，惟同樣遇到經營困難，灣仔醉瓊樓去年一度預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，得以「在逆風中重獲生機」，重新開門迎客。