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香港恆地881萬美元購入紅磡「最強釘子戶」 比索價低6成半

香港新聞組／香港27日電
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香港樓市回溫，發展商加快收購舊樓。紅磡黃埔四街現已發展為市區大型重建項目「必嘉坊王國」，早在2011年已被恆基地產收購；其中在黃埔街經營燒臘茶餐廳的東主關位源，與家族成員持有的7項物業、涉逾20%業權，被市場喻為「最強釘子戶」，曾是恆地發展的絆腳石；隨著強拍修訂條例於2024年12月生效，恆地終於成功「拔釘」，有望完成必嘉坊王國的最後拼圖。

明報報導，恆地透過相鄰地段合併發展、以持有約87.5%業權提出強拍申請後，關位源終在項目強拍申請審理前落實以6900萬元（港幣，下同，約881.4萬美元）售給恆地，較數年前關氏索價2億元大減逾六成半，但仍較恆地遞交強拍申請時估值逾3100萬元高出1倍。

據報導，關位源被外界所認識，源自他持有黃埔街一帶18至20A號舊樓逾20%業權，而持有逾70%業權的恆地， 一直向關氏提出收購，惟雙方在收購價上存在分歧，令雙方陷於拉鋸局面。關氏曾於2020年接受傳媒訪問時表示：「無交鋪時間表，短期內不賣鋪、不離場，經營至最後一刻。」

報導稱，不過，隨著強拍修訂條例2024年底生效，恆地即透過合併發展提出申請強拍，以兩地盤合併發展計，持有整個申請地點約87.5%業權，即達強拍申請門檻，「最強釘子戶」被「拔釘」機會大大提高。

報導說，強拍條例修訂後，關位源亦轉趨低調，未再接受傳媒訪問。資料顯示，黃埔街18至20A號共7項物業，包括現正經營燒臘茶餐廳的黃埔街20及20A號地下，分別以2800萬及950萬元售予恆地，另黃埔街18A至20A號舊樓中的5個住宅單位，亦以約540萬至720萬元售予恆地，合共套現約6900萬元。

翻查資料，關位源等早於1991年起已持有購入黃埔街物業，先後購入兩個商鋪及5個位宅，涉資2703.9萬元，涉21.88%業權。恆地2024年12月提出的強拍申請，關氏等持有的物業估值僅約3182萬元，以現時收購價6900萬元計，較當時估值高出逾1倍，亦較其購入價高出4196.1萬元或1.55倍。

報導指，紅磡必嘉坊項目橫跨黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街四條街道，恆地早於2010年起於上述4條街道展開項目收購，2022年6月開始推售，4年來先後推出5期項目，共涉1576個住宅單位，項目現累售約1466伙，套現約92億元。

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